Újabb SMS-t kaptak a 60 év alatti krónikus betegek az oltásról

A 60 év alatti krónikus betegek múlt csütörtökön kaptak először sms-t az oltás beadásának helyével és időpontjával, majd miután kiderült, hogy olyanok is kaptak SMS-t, akik már be voltak oltva, másokat meg a lakóhelyüktől több száz kilométerre hívtak be, lefújták a tömeges oltást, és erről újabb SMS-ben tájékoztatták az érintetteket.

Ennek ellenére, aki odament a kijelölt oltóközpontba, megkaphatta az oltást - emlékeztet a Telex. Miután az erről szóló hír elterjedt, voltak, akik úgy mentek oda és kaptak oltást, hogy még regisztrációjuk sem volt, az SMS-t pedig képernyőképként szerezték meg.

Az új időpontról szóló SMS alapján ezt nem tehetik már meg, ebbe ugyanis belekerült az oltásra jogosultak TAJ-száma, ami segíti az azonosításukat - írja a Telex. Ugyanakkor van benne egy olyan kitétel is, miszerint „amennyiben Ön már megkapta az oltást, nincs tennivalója”. Ez arra utalhat a lap szerint, hogy az adatszinkronizálási problémák még nem oldódtak meg teljesen, hiszen a TAJ-szám alapján a rendszernek kellene tudnia, hogy ki kapott már oltást a 60 év alatti krónikus betegek közül. Az oltás az új SMS szerint ezen a héten zajlik.

Címlapkép: Getty Images