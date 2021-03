Egyre ritkábban dobjuk fel egymást az adóhivatalnál

MTI Cikk mentése Megosztás

Egy évtized alatt ötödére csökkent az adóhivatalhoz érkező közérdekű bejelentések száma, tavaly így is majdnem nyolcezer közlés futott be a hatósághoz, amely valamilyen szabálytalanságra próbálta meg felhívni a figyelmét. A szervezet nemegyszer vizsgálatot is indított a jelzések nyomán, száz esetből azonban csupán hatnál igazolódott be legalább részben valamilyen jogsértés - ismerteti szerdai számában a Magyar Nemzet.