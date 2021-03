Már külföldön is felfigyeltek arra, milyen tragikus a helyzet a magyar kórházakban

40-50 éves emberek súlyos tünetekkel kerülnek kórházba, jellemzően kétoldali tüdőgyulladással. A kórházi osztályok annyira túltelítettek, hogy a jobb állapotban lévő fiatalabb betegeket hazaküldik, hogy helyet csináljanak az idősebbeknek,

írta Hopkins.

Egy észak-magyarországi kórház orvosa azt mondta a tudósítónak, hogy több mint tíz koronavírusos páciens halt meg ma reggel 7 órára.

I just spoke to about the dramatic situation regarding the pandemic in central Europe. Some harrowing details from understaffed Hungarian hospitals, where overstretched medical workers are struggling to care for the unprecedented number of hospitalized people. @BBCWorld