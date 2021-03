OGYÉI: Magyarországra nem érkezett az az AstraZeneca szállítmány, amivel több EU-s ország leállította az oltást

Magyarországra nem érkezett az Ausztriában vizsgált AstraZeneca tételből, derült ki az OGYÉI válaszából, amelyet a 168 Óra megkeresésére küldött.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a 168 Órával közölte: "a szóban forgó tételből Európa 17 országába szállítottak, de Magyarországra nem".

A hét elején Ausztria felfüggesztette az AstraZeneca vakcina egy adott tételének - az ABV5300 tétel - használatát, miután egyes esetekben többszörös trombózist diagnosztizáltak. Keddtől Észtország, Litvánia, Luxemburg és Lettország szintén felfüggesztette az ABV5300 tétel használatát.

Szerdán az EMA közölte, hogy "jelenleg nincs arra utaló jel, hogy az oltás okozta volna ezeket a betegségeket, amelyek nem szerepelnek ennek a vakcinának a mellékhatásai között". Az EMA nyilatkozata hozzátette: az ABV5300 tételt 17 EU-országba szállították, és 1 millió vakcinaadagot tartalmaz. Néhány uniós ország ezt követően elővigyázatosságból felfüggesztette ezt a tételt, miközben az oltóanyag vizsgálata folyamatban van.

Csütörtök délelőtt a Bloomberg azt jelentette, hogy Dánia 14 napra felfüggeszti az Oxford-AstraZeneca vakcina használatát. Néhány nappal az oltás után vérrögök kialakulásában szenvedő betegek beszámolói alapján döntöttek így, az országban egy haláleset is történt, de mindeddig nincs semmi bizonyíték arra, hogy a vakcina okozta volna a halálesetet. Dánia tehát annál is tovább ment, mint sok más ország: nem csak egy adott tételt függesztett fel, hanem egyáltalán nem olt AstraZeneca szállítmányokkal átmenetileg. Azt nem közölték, hogy a dániai haláleset kapcsolódott-e a ABV5300-as tételhez.

Dánia után hozott döntést a felfüggesztésről Izland és Norvégia is. Az izlandi hatóságok közlése szerint nem találkoztak eddig olyan beoltottal, akinek hasonló mellékhatásai lettek volna, mint Dániában, azonban elővigyázatosságból hozzák meg a döntést. A norvég hatóság azonban azt írja, hogy vérrögképződésekről számoltak be röviddel a Covid-19 oltás után Norvégiában, de főleg időseknél, akik gyakran más alapbetegséggel is küzdenek.

Mindeddig sem a norvég, sem az izlandi hatóságok nem közölték, hogy meddig tartják fent az AstraZeneca vakcinájának szüneteltetését.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) mindezek után közleményt adott ki, amely szerint nincs olyan adat, amely megerősítené, hogy az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag okozta volna a Dániában észlelt vérrögképződéseket. Phil Bryan, az MHRA oltóanyagbiztonsági igazgatója a felügyelet által csütörtök délután ismertetett felhívásában azt kérte, hogy mindenki, akit az egészségügyi hatóságok oltásra hívtak be, adassa be magának az oltóanyagot.

