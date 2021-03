Ismét zavar van az oltási rendszerben

Nem frissülnek megfelelően a központtól kapott listák, a háziorvosoknak küldött névsorokban sokan úgy is oltásra váróként szerepelnek, hogy már megkapták a vakcinát - derült ki az RTL Híradó pénteki riportjából.

Miközben a kormány jól láthatóan a háziorvosokra építi a közeljövőben is a tömeges oltást, addig jól láthatóan még mindig nem működik tökéletesen a rendszer.

A híradónak nyilatkozó háziorvosok azt mondják, arról sem kapnak jelzést, ha valaki SMS értesítés után oltóponton kapta meg az oltást. Ennek egyesével az EESZT-ben utána tudnak nézni, de csak akkor, ha egyesével utánanéznek a páciensnek. Erre azonban nincs kapacitásuk, így a betegektől értesülnek az oltásokról.

Egyikük úgy fogalmazott, emiatt Hamupipőkeként próbálják kiválogatni a listából azokat a pácienseket, akiket oltani tudnak. Vakcinát ugyanis csak annak adhatnak, aki szerepel a listán - hangzott el a műsorban.

A riport szerint a háziorvosok és az oltópontok vakcinát beadók is felviszik az oltás megtörténtét az EESZT-rendszerbe, vagyis a felhőben elméletileg már látni kell, kik kaptak oltást.

A híradónak nyilatkozó háziorvosok azonban azt tapasztalják, hogy

a rendszerben szereplő adatok nincsenek összefésülve.

Egy háziorvos szerint a kormányhivatal nem ellenőrzi a rendszerbe kerülő adatokat, így az oltásra várók listája nem frissül megfelelően. Ő néhány névvel bővítve ugyanazt a listát kapja hétről-hétre. Így olyan páciens is szerepel a központtól kapott listán, akinek ő maga adta be a vakcinát.

A Bárándon praktizáló háziorvos jelezte a kormányhivatalnak: több oldalon keresztül kapja a listát azokról, akik a körzetében élnek és regisztráltak az oltásra. Ezen a listán x-elgeti azokat a neveket, akiket beoltottak, de mindig ugyanezt a listát kapja vissza a háziorvos a kormányhivataltól, 1-2 névvel kibővítve. Ezért minden egyes megküldött lista esetén újra meg újra végig kell mennie a listán, hogy ki az, akit ő beoltott, ki az, aki oltóponton volt, ki az, aki még vár. Nem az történik, hogy a háziorvos naponta, vagy hetente kap mondjuk plusz 5 nevet a következő oldalon, amiből lehetne látni, hogy ki a soron következő az oltásban. Tegnap jelezte a kormányhivatalnak, hogy egyszer küldenek listát

és elfogytak a nevei, nincs akit be tudna oltani, mert nem kap új neveket.

Viszont azt is tudja, hogy a betegei közül jóval többen regisztráltak, és már nála érdeklődnek, hogy mikor kaphatnak oltást. De amíg nem kap olyan listát, amelyiken rajta van az érdeklődő neve, addig nem olthat be csak úgy akárkit semmilyen vakcinával sem, sőt oltópontra sem küldheti.

Közben a 444.hu is érdekes anomáliákról számol be az oltási listák kapcsán. Egyre több olyan esetről számolnak be a portálnak, amikor kiderült, hogy hiába regisztrált már valaki hónapokkal ezelőtt az oltásra, mégsem jelenik meg az oltandók listáján. Olyanból is akadnak szép számmal, akik úgy kerülnek fel egy háziorvos listájára, hogy valójában nem is abba a körzetbe tartoznak, és így nem kaphatják meg az oltásukat.

Koronczi Tamás Gáspár, osztopáni háziorvos azt meséli: egyre többen jelzik, hogy decemberben-januárban regisztráltak, többnyire 50 év felettiek, és nem jelennek meg a regisztráltak közt, míg például egy nagybeteg 18 éves szüleinek javasoltam a regisztrációt kedden, pénteken már meg is jelent a listán.

Mi lesz a lemaradó egészségügyi dolgozókkal?

Közben a csatorna egy másik riportjából az derült ki: egy neve elhallgatását kérő fogorvos később regisztrált ugyan az oltásra, de máig nem jutott oltáshoz. Hiába hívja bármelyik oltópontot, azt a választ kapja ott, hogy már nem oltanak egészségügyi dolgozókat, csak háziorvosnál van erre lehetőség. Itt viszont már csak a hivatalos regisztráció alapján megy a sorrend, nem fogják őket előre venni. Két másik járóbeteg-szakellátásban dolgozó egészségügyis is erre panaszkodott. Egyikük három hete próbálkozik megkapni az oltást, de mindenhol falba ütközik. Korábban azért nem vehette fel az oltást, mert elkapta korábban a koronavírus-fertőzést.

Bencsik Andrásné, a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke azt mondta a csatornának, hogy mára már nem kapják meg soron kívül az egészségügyi dolgozók az oltást. Minden kórházban regisztrálni kell és csütörtökönként kell leadni a listát a Nemzeti Népegészségügyi Központ számára. Pedig Müller Cecília március 3-i tájékoztatóján még azt mondta, hogy keressék fel az oltópontokat, mert bármely oltóponttól megkaphatják a vakcinát. Ugyanaznap az országos tisztifőorvos levelet írt az oltóhelyeknek, miszerint

védőoltás beadása céljából jelentkező egészségügyi dolgozót azonnal, vagy lehető legrövidebb időn belül köteles fogadni.

A Koronavírus Sajtóközpont azt a választ adta a csatornának, hogy az illető jelentkezhet időpontért a kórházi oltópontokon, ahol összegzik a jelentkezéseket, és leadják az oltáshoz szükséges vakcinaigényt a megyei oltási munkacsoportok felé.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila