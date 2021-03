Egyre mélyül Joe Biden elnökségének első igazi katasztrófája

Februárban extrém hideg sújtotta az Egyesült Államokat, és évszázados hidegrekordok dőltek meg ennek következtében. Ez egy ismert meteorológiai jelenségnek volt köszönhető, amit Hirtelen Sztratoszférikus Felmelegedésnek (SSW) hívnak. A szokatlan hóviharok súlyos károkat okoztak több helyen is, de legdurvábban Texas államot érintette. A szakértők ugyan már hetekkel előre figyelmeztettek a veszélyekre, de az életképtelenül működő villamosenergia-rendszernek köszönhetően milliók maradtak áram nélkül vagy fizettek elképesztő összegeket a havi fogyasztásuk után.

A helyzet egy idő után annyira súlyossá vált, hogy Joe Biden katasztrófahelyzetet hirdetett Texasban.

Ezzel párhuzamosan Greg Abbott, az állam republikánus kormányzója elrendelte, hogy a nemzeti gárda segítsen az áramkimaradás miatt otthonaikban fagyoskodó embereknek. A kormányzó az ellátórendszer összeomlását a befagyott szélturbináknak próbálta betudni, de ezt később maga a villamosenergia-hálózat üzemeltetője cáfolta meg. A helyzet megértéséhez érdemes röviden áttekinteni Texas energiaellátását és a villamosenergia-rendszerének működését.

Az amerikai Energia Információs Ügynökség (EIA) adatai szerint Texas az Egyesült Államok legnagyobb áramtermelője, közel kétszer annyi villamosenergiát termel, mint a második legnagyobb Florida. Emellett pedig a legtöbb áramot is fogyasztja az országban, amelynek felét az ipari szektor adja, beleértve az olajfinomítókat és petrolkémiai üzemeket.

Az áramtermelés több mint felét földgáztüzelésű erőművek adják, de egyre nagyobb a szélenergia szerepe is, amely már az ellátás közel negyedéért felelős.

Emellett azonban használatban vannak szénerőművek is, valamint az atomenergia biztosítja a fogyasztás 10 százalékát.

Fontos még megemlíteni, hogy az államot négy villamosenergia-hálózat látja el, de ezek közül a legnagyobb, amelyet az ERCOT üzemeltet és Texas több mint háromnegyedét szolgálja ki, nagyrészt függetlenül működik a többitől. Az állam lakosságának 60 százaléka pedig fűtési célokra is elektromos áramot használ.

Az extrém időjárás olyan terhet rakott a villamosenergia-ellátásra, amely alatt majdnem összedőlt a rendszer, és akár jóval nagyobb károk is keletkezhettek volna. Ennek okaival részletesen foglalkoztunk az alábbi cikkünkben:

A főbb tényezők közé tartozott a nagy fagyok miatti magas villamosenergia-kereslet, a lefagyott gázkutak miatti alacsony földgáztermelés, de a szélturbinák számára sem volt ideális az időjárás, és az egyik atomreaktor is leállt.

Az időjárás mellett azonban magában a villamosenergia-rendszerben is találhatóak komoly hiányosságok. Az egyik legnagyobb probléma, hogy az ERCOT egy többnyire egyedülálló rendszer, amely nem áll összeköttetésben más villamosenergia-hálózatokkal, így saját magára van utalva a hasonló extrém helyzetekben. Egy másik nagy hiányosság, hogy a jelenlegi működés nem ösztönzi a többletkapacitások fenntartását, mivel alapvetően csak a megtermelt villamosenergia után jár kompenzáció, de a készenlétért nem (rendelkezésre álló, de nem megtermelt forrás). Lényeg a lényeg, hogy a rendszer hiányosságai és az extrém időjárás együttesen az egekbe repítette a nagykereskedelmi áramárat, ami 50 dollárról közel 10 ezer százalékkal 9 000 dollárra emelkedett megawatt-óránként egy időre. Az ebből eredő veszteségeket többnyire nem a végső fogyasztók állták, hiszen a legtöbb esetben ők fix díjas szolgáltatást vettek igénybe, de vannak kivételek, mivel néhány szolgáltató változó díjas csomagokat is kínált. Emiatt volt olyan, akinek a havi díja 660 dollárról 17 000 dollárra ugrott fel. A hóviharok elmúltak azóta, de a problémák sora ezzel még korántsem ért véget.

Az ERCOT adatai alapján mintegy 2,46 milliárd dollárnyi tartozás maradt kiegyenlítetlen a szolgáltatók részéről. Ezt sikerült 800 millió dollárral csökkenteni korábban elhelyezett fedezetekből 1,66 milliárd dollárra.

A rendszer üzemeltetőjeként az ERCOT gyakorlatilag klíringházként (központi elszámolóház) működik a villamosenergia-termelők és az áramot megvásárló szolgáltatók között.

A tartozások miatt március 1-jén csődöt jelentett az állam legnagyobb és legrégibb szolgáltatója, a Brazos Electric Power Cooperative, amely önmagában 1,8 milliárd dollárral lóg az ERCOT-nak.

A társaság közleményében azt írta, hogy:

Ilyen mértékű árváltozást nem lehetett előre látni és modellezni, meghaladta az évek óta legmagasabb likviditási szintjeinket is.

Emellett két kisebb szolgáltatót már el is távolítottak a rendszerből a tartozásaik miatt:

A változó díjas csomagok ugyanis egészen addig jelentenek alacsonyabb számlákat, amíg a mostanihoz hasonló helyzet nem történik. Az alábbi Twitter bejegyzést egy pórul járt fogyasztó osztotta meg, amiben elmondja, hogy

tavaly egész évben fizetett összesen 1200 dollárt az áramfogyasztásért, most pedig két és fél hét után jött egy 3800 dolláros számla.

Azt is hozzátette, hogy igyekezett minél kevesebbet fogyasztani, és hiába próbált szolgáltatót váltani, nem volt olyan, aki átvegye. Sokan ugyanis a várhatóan egekbe szökő nagykereskedelmi árak miatt nem igazán akartak még több ügyfelet fogadni, hiszen fix díjazás esetén a szolgáltató állja ezeket a költségeket.

When your electric company tells you to switch but there has been a hold on switching for over a week now. Using as little as possible 1300 sq ft house and this is my bill. . How is this fair. I only paid $1200 for the whole 2020 year @FoxNews