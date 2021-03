Orbán Viktor: már csak pár hetet kell kibírnunk, ha nem borít mindent egy új mutáns

Az előttünk álló hét lesz a legnehezebb a járvány kezdete óta – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorán . A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már csak pár hét lezárást kell kibírni, de az egészet boríthatja egy új mutáns megjelenése. Arra is kitért, hogy közös izraeli-magyar vakcinagyár épül majd Izraelben.

A legfrissebb adatok szerint 63 ezer embert oltottak be a hétvégén Magyarországon, Orbán Viktor szerint tartható lesz ez a tempó. Ehhez három dolog kell: oltakozni akarók, egészségügyi szakemberek és vakcina. Orbán Viktor szerint az utóbbival van baj: megrendeltünk 13 millió embernek elég nyugati vakcinát, de már novemberben látszott, hogy ez nem lesz elég, így rendeltünk még 3,5 millió keleti vakcinát is. Az orosz és a kínai vakcina időben érkezik, az uniós vakcinák nem vagy nagyon lassan érkeznek – mondta el Orbán Viktor.

„Minden magyart, aki a világon él, 16,5 millió vakcinával be lehet oltani” – mondta el.

A harmadik hullám erősebb, mint a második, de az éjszaka a hajnal előtt a legsötétebb és most ebben a pillanatban vagyunk – fogalmazott a miniszterelnök.

3 millió fölé ment eddig az oltatásra regisztráltak száma, az újonnan regisztráltak közt nagy arányban vannak a 60 év felettiek – mondta el Orbán Viktor. Az operatív törzsnek azt kellett eldöntenie, hogy azokat az időseket oltjuk-e, akik később regisztráltak, vagy azokat, akik korábban regisztráltak és fiatalabbak. Végül úgy döntöttek, az időseket veszik előre.

Az előttünk álló hét a járványidőszak legnehezebb hete lesz, mind a kórházi ágyak, mind a lélegeztetőgépek, mind a hadra fogható ápolók és orvosok tekintetében

– mondta Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy egyeztetni fog a kórházigazgatókkal a járványkezelési stratégiájukat illetően.

Nem lesz szükség arra, hogy külföldről segítséget kérjünk, inkább mi fogunk segítséget adni. Nálunk van a legtöbb lélegeztetőgép népességarányosan és lehet, hogy a legtöbb kórházi ágy is Európában - mondta el a miniszterelnök. Dolgozó üzemmódba helyezték a rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is. Van hadirend az egészségügyi szakemberek országos rotációjára is.

Orbán Viktor sunyi hazugságnak nevezte azokat a sajtóhíreket, hogy Magyarországon nem használták még fel az oltóanyag jelentős részét. Elmondta: amikor beérkezik egy szállítmány, pár napon belül eloltjuk.

"Ami raktáron van, azért van raktáron, mert a következő 1-2 napban lesz eloltva vagy mert ez a párja annak az oltásnak, amiből az elsőt már megkapták az emberek" - mondta Orbán Viktor.

4 millió egydózisos oltást is rendelt Magyarország, de ez még nem érkezett meg - mondta el a miniszterelnök. Orbán Viktor még csak az első vakcinadózist kapta meg.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy azt, hogy két dózis közt hány napot hagynak a szakemberek, nemzetközi szakmai konszenzus határozza meg.

Az egész világon az egyik legjobban fertőzött terület az Európai Unió; annak ellenére, hogy a világ lakosságának 5%-át teszi ki az EU, a koronavírus miatti elhunytak 20%-a uniós állampolgár - mondta el Orbán Viktor. Az átlag oltottság 6,7% az egységes piacon - tette hozzá. A miniszterelnök szerint az EU elszúrta a vakcinabeszerzést, ezért szükség van arra, hogy máshonnan szerezzünk oltóanyagot. Az Európai Unió azt ígérte, hogy lakosságarányosan lesznek elosztva a vakcinák, eddig ez nem valósult meg, ezért is van szükség többek közt a keleti vakcinára.

A vakcinaszerződéseket azért hozta nyilvánosságra Magyarország, mert nem volt a szerződésben titoktartási kötelezettség - mondta el Orbán Viktor. Az Unió viszont olyan szerződéseket kötött, melyekben titoktartási kötelezettség van.

"Lehetett tudni, hogy a gyógyszergyárak versenyezni fognak egymással" - mondta el Orbán Viktor, aki szerint a nyilvánossággal sok vitás kérdést rendezni lehetett volna.

Az Unió most a miniszterelnök szerint nem tudja megvédeni magát a vádaktól, melyek szerint rosszul tárgyaltak, mivel nem tudják nyilvánosságra hozni a szerződéseket.

Orbán Viktor azt mondta annak kapcsán, hogy Magyarország drágán vett kínai vakcinát, hogy ha lenne még drágábban, azt is megvennénk, hiszen életeket lehet vele menteni.

Hozzátette: nem lehet irreálisan magas összegeket kifizetni, viszont úgy fogalmazott, hogy

ha lehetne életet pénzért venni, én nem haboznék egy percig sem.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egyszerre kell megküzdeni a járvány ellen és a baloldallal, de a politika ilyen műfaj. Elítélte politikai ellenlábasait, mert "politikát csinálnak a vakcinából."

Eddig több mint 500 ezer embert keleti vakcinákkal, ha ez nem történik meg, több százan meghaltak volna - mondta el Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy Magyarország önellátó maszkokban és lélegeztetőgépekben. Viszont nincs saját vakcinagyárunk és vakcinák, viszont most magyar tudósok fejlesztenek vakcinát, ez viszont még az állatkísérleteknél tart.

Jó okunk van feltételezni, hogy újabb járványok jönnek majd - mondta el a miniszterelnök.

Nemcsak az a baj, hogy nincs vakcinánk, nincs gyártókapacitásunk sem.

Most építünk egy magyar gyárat Debrecenben és megállapodott Orbán Viktor arról is, hogy közös vakcinagyárat építünk Izraelben is.





Lesz egy olyan gyár Izraelben, melyben Magyarország vakcinákat fog gyártani és az unión kívülre is exportálni fog.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jelenleg még nem lehet megmondani, mikor lehet újranyitni, úgy fogalmazott, hogy

ha valaki meg tudja mondani, mikor lehet újranyitni, attól kérjük el tőle a heti lottószámokat is.

A vírus folyamatosan mutálódik, a jövő nagy kérdése, hogy az eddig kifejlesztett vakcinák megvédenek-e a mutánsokkal szemben. Ha igen, akkor hamar tudunk nyitni, ha nem, akkor teljesen új helyzetben találjuk magunkat. A Magyarországon elérhető ötfajta vakcina egyébként megvéd az eddig ismert mutánsoktól.

Annak tekintetében, hogy hányféle vakcina érhető el, világelsők vagyunk, az átoltottság tekintetében pedig az uniós élmezőben vagyunk - mondta Orbán Viktor.

Ha ebből indulunk ki, már csak néhány hetet kell kibírnunk, ha új mutáns jelenik meg, akkor új akciótervet kell hirdetni

- mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök végül párhuzamot vont az 1848. március 15-ei események és a mostani helyzet közt.

"Ha összefogunk, a szabadságunkat vissza fogjuk tudni szerezni, most 2021-ben is" - mondta el Orbán Viktor.

Címlapkép: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán