Orbán Viktor: most jön a járvány legnehezebb hete

A legfrissebb adatok szerint 63 ezer embert oltottak be a hétvégén Magyarországon, Orbán Viktor szerint tartható lesz ez a tempó. Ehhez három dolog kell: oltakozni akarók, egészségügyi szakemberek és vakcina. Orbán Viktor szerint az utóbbival van baj: megrendeltünk 13 millió embernek elég nyugati vakcinát, de már novemberben látszott, hogy ez nem lesz elég, így rendeltünk még 3,5 millió keleti vakcinát is. Az orosz és a kínai vakcina időben érkezik, az uniós vakcinák nem vagy nagyon lassan érkeznek – mondta el Orbán Viktor.

„Minden magyart, aki a világon él, 16,5 millió vakcinával be lehet oltani” – mondta el.

A harmadik hullám erősebb, mint a második, de az éjszaka a hajnal előtt a legsötétebb és most ebben a pillanatban vagyunk – fogalmazott a miniszterelnök.

3 millió fölé ment eddig az oltatásra regisztráltak száma, az újonnan regisztráltak közt nagy arányban vannak a 60 év felettiek – mondta el Orbán Viktor. Az operatív törzsnek azt kellett eldöntenie, hogy azokat az időseket oltjuk-e, akik később regisztráltak, vagy azokat, akik korábban regisztráltak és fiatalabbak. Végül úgy döntöttek, az időseket veszik előre.

Az előttünk álló hét a járványidőszak legnehezebb hete lesz, mind a kórházi ágyak, mind a lélegeztetőgépek, mind a hadra fogható ápolók és orvosok tekintetében

– mondta Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy egyeztetni fog a kórházigazgatókkal a járványkezelési stratégiájukat illetően.

Nem lesz szükség arra, hogy külföldről segítséget kérjünk, inkább mi fogunk segítséget adni. Nálunk van a legtöbb lélegeztetőgép népességarányosan és lehet, hogy a legtöbb kórházi ágy is Európában - mondta el a miniszterelnök. Dolgozó üzemmódba helyezték a rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is. Van hadirend az egészségügyi szakemberek országos rotációjára is.

Orbán Viktor sunyi hazugságnak nevezte azokat a sajtóhíreket, hogy Magyarországon nem használták még fel az oltóanyag jelentős részét. Elmondta: amikor beérkezik egy szállítmány, pár napon belül eloltjuk.

"Ami raktáron van, azért van raktáron, mert a következő 1-2 napban lesz eloltva vagy mert ez a párja annak az oltásnak, amiből az elsőt már megkapták az emberek" - mondta Orbán Viktor.

4 millió egydózisos oltást is rendelt Magyarország, de ez még nem érkezett meg - mondta el a miniszterelnök. Orbán Viktor még csak az első vakcinadózist kapta meg.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy azt, hogy két dózis közt hány napot hagynak a szakemberek, nemzetközi szakmai konszenzus határozza meg.

Az egész világon az egyik legjobban fertőzött terület az Európai Unió; annak ellenére, hogy a világ lakosságának 5%-át teszi ki az EU, a koronavírus miatti elhunytak 20%-a uniós állampolgár - mondta el Orbán Viktor. Az átlag oltottság 6,7% az egységes piacon - tette hozzá. A miniszterelnök szerint az EU elszúrta a vakcinabeszerzést, ezért szükség van arra, hogy máshonnan szerezzünk oltóanyagot. Az Európai Unió azt ígérte, hogy lakosságarányosan lesznek elosztva a vakcinák, eddig ez nem valósult meg, ezért is van szükség többek közt a keleti vakcinára.

