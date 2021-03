Felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina alkalmazását Németországban, Franciaországban és Olaszországban

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Elővigyázatosságból felfüggesztik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen védő AstraZeneca-féle vakcina alkalmazását Németországban, miután az agyi vénákban fellépő vérrögképződésről érkeztek bejelentések - jelentette be hétfőn Berlinben a német szövetségi egészségügyi miniszter. A berlini bejelentés után nem sokkal Emmanuel Macron francia elnök is közölte, hogy szüneteltetik a védőoltás alkalmazását, majd Olaszország is ugyanígy döntött.