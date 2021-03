Megvan, mikor lesznek egészségügyi intézményeken kívül is oltópontok

A jelenlegi ütemezett oltási szakaszban több mint 5500 oltóhely áll rendelkezésre. A tömeges oltási szakaszban pedig csaknem 7 ezer oltóhely lesz - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője.

Gördülékenyen és jól haladnak a koronavírus elleni oltások beadásával Magyarországon; semmi ok nincs arra, hogy ettől az oltási programtól eltérjenek - nyilatkozta György István hétfőn a közmédiának.

Magyarország az Európai Unió egyik legsikeresebb oltási programját hajtja végre. "A számok makacs dolgok" - fogalmazott, hozzátéve: a nemzetközi kimutatás szerint Magyarország az összes beadott oltást figyelembe véve 17,7 százalékon áll, s ezzel stabilan a második az EU-ban.

Elmondta, hogy a héten sikeresen, minden probléma és gond nélkül végrehajtották az előző hétről elhalasztott sms-behívásos AstaZeneca-oltások beadását.

a legtöbb helyen minden zavar és tumultus nélkül sikerült lebonyolítani az oltásokat,

csupán egy-két helyen fordultak elő tumultuózus jelenetek. Példaként említette a Jahn Ferenc kórházat, de azt mondta: ott is egy órán belül megszüntették ezt a problémát. Az államtitkár megjegyezte, még mindig nagyon sokan vannak, akik a megadott időpontjuknál sokkal korábban érkeznek az oltási helyre.

Az országos oltási munkacsoport vezetője kitért arra, hogy az oltási hétből még a hétfő és a kedd hátravan, de a következő heti terv is megvan. A következő héten viszont kevesebb oltóanyag áll majd rendelkezésre. A kórházi oltópontokon Pfizer-, a háziorvosok pedig AstraZeneca-vakcinával oltanak majd.

György István köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz az oltások beadásában, annak lebonyolításában. Az oltási program lényeges eleme, hogy aki regisztrált, menjen is el az oltásra - tette hozzá.

az EU oltóanyag-szállítása továbbra is akadozik.

Most kaptak értesítést arról, hogy az AstraZeneca oltóanyagából az elkövetkező időszakban több százezerrel kevesebbet fog kapni Magyarország. Ebből is látszik, hogy bölcs döntés hozott a magyar kormány, amikor keletről - Oroszországból és Kínából - is vakcinákat szerzett be. Ez is segíti, hogy az oltási programmal hatékonyan és gyorsan haladjanak - jelentette ki.

Az oltásokkal kapcsolatban sok téves információ kering. "Politikai ellenfeleink igyekeznek mindent kihasználni" - fogalmazott, kiemelve: ezek az állítások minden alapot nélkülöznek. Alaptalannak nevezte például, hogy a beérkezett oltóanyagokat ne használnák fel. A Nemzeti Népegészségügyi Központnak az érkező szállítmányokat be kell vizsgálnia, s ez hosszabb folyamat. A rendelkezésre álló és a beadható vakcinákat viszont mind beadják - fűzte hozzá.

Vannak önkormányzatok, amelyek "nagy aktivitást mutatnak" és oltóhelyeket hoznak létre,

de erre jelenleg semmi szükség. Az oltóhelyek száma elegendő - szögezte le, hozzátéve:

az oltásokkal akkor hagyják el az egészségügyi intézményrendszert, ha annak különleges indoka lesz.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János