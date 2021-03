Miért állítják le sorra az országok az AstraZeneca-oltásokat? – Öt kérdés és válasz a háttérről

Közel egy tucat ország, köztük legutóbb Németország, Franciaország és Olaszország is felfüggesztette az oltást az AstraZeneca koronavírus-vakcinájával, annak ellenére, hogy még mindig nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vakcina beadása okozott volna 37 esetben véralvadási problémát. A Reuters összefoglalója és a korábbi anyagaink alapján hat kérdés és válasz formájában mutatjuk, mi és miért történt az ügyben.

Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO szerint az eddig rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá, hogy az AstraZeneca oltások okoztak volna véralvadási problémákat, és a gyártó is ezt állítja közleményében. Mégis több ország felfüggesztette az oltást a vakcinával amíg további vizsgálatokat végeznek, melyek ezt bizonyítják.

Mi történt?

Múlt csütörtökön érkezett a hír, hogy Dánia 14 napra felfüggeszti az Oxford-AstraZeneca vakcina használatát. Magnus Heunicke dán egészségügyi miniszter közölte, hogy a hatóságok egy lehetséges súlyos mellékhatás miatt vizsgálják a vakcinát, amely halálos kimenetelű vérrög formájában jelentkezhet. Habár egyértelművé tette, hogy a vizsgálat egy elővigyázatossági intézkedés, és egyelőre még nem lehet megállapítani, hogy a vérrögök az oltás miatt alakultak-e ki az esetekben.

A dán gyógyszerfelügyelet vasárnap esti bejelentése szerint nagyon szokatlan tünetei voltak annak a hatvanéves nőnek, aki vérrögképződés miatt a múlt héten meghalt, miután megkapta az AstraZeneca oltóanyagát a koronavírus ellen. A jelentés szerint a nőnek alacsony volt a trombocitaszintje, a szervezetében pedig vérrögöket találtak.

A dánok lépését követte hamarosan Norvégia, Izland, Bulgária, Thaiföld és Kongó. Szombaton a norvég hatóságok közölték, négy 50 év alatti AstraZeneca-oltottnak szokatlanul alacsony volt a trombocitaszáma (ez a vérlemezke, mely a véralvadásért felelős), ami súlyos vérzéshez vezethet. Nem sokkal később Írország és Hollandia is követte példájukat. Ezt követően norvég orvosok bejelentették: az egyik norvég páciens, akinek az oltás után alacsony volt a vérlemezkeszáma, elhunyt.

Ma már Németország, amely múlt hét végén még azt mondta, folytatják az AstraZeneca vakcinával történő oltásokat, mégis a felfüggesztés mellett döntött, és utánuk Franciaország és Olaszország is azonnali hatállyal felfüggesztette az astrás oltásokat.

UPDATE: nemrégiben Spanyolország is felfüggesztette az astrazenecás oltásokat.

Van rá bármilyen bizonyíték, hogy a vakcina okozta mellékhatások lennének ezek?

A válasz: nincs. Az Európai Gyógyszerügynökség jelenlegi álláspontja szerint nincs arra utaló tudományos jel, hogy a vakcina okozta volna az akár halálos véralvadási, vérrögképződési, embóliás mellékhatásokat. Az oltottak körében nem magasabb ennek az előfordulása, mint az oltáson át nem esettek körében.

Az AstraZeneca mai közleménye felidézi: az Európai Unió és az Egyesült Királyság területén a vakcinával már beoltottak közül (17 millió fő) a március 8-ig beérkezett adatok szerint 15 trombózisos és 22 tüdőembóliás eseményt jelentettek.

Ez a szám lényegesen alacsonyabb annál, mint az az általános gyakorisági adatok alapján várható lenne egy ekkora népcsoportban, s hasonló ahhoz, amit más törzskönyvezett COVID-19 vakcinák esetén is észleltek.

Akkor mégis miért függesztették fel az oltásokat a vakcinával?

Amikor egy vakcinát elkezdenek tömegesen használni, a tudósok számítanak arra, hogy lesznek jelentések komoly megbetegedésekről és akár halálesetekről, melyeket az oltás számlájára írnak. Egyszerűen már csak azért is, mert ha sok millió embert oltanak be, akkor valószínűleg elő fognak fordulni gyanús esetek. A legnagyobb része azonban az ilyen eseteknek általában szerencsére vaklármának bizonyulnak, azaz nem hozhatók összefüggésbe az oltással.

Az elővigyázatosságot azonban indokolja, hogy a COVID-vakcinák még kísérleti jellegűnek tekinthetők, ezért a tudósoknak folyamatosan és közelről kell figyelniük az élettani hatásukat, minden egyes mellékhatást. Amíg nincsenek hosszabb távú adataink, ez így is fog maradni.

Más vakcinákat is vizsgálnak?

Az EMA jelenleg a Pfizer-BionTech, a Moderna és az AstraZeneca COVID-vakcináját is vizsgálja, hogy van-e hatása az oltásnak a páciensek vérlemezke-számára.

Mi baj volt még az AstraZeneca vakcinájával?

A több mint 50 országban engedélyezett vakcina hatékonyságát több országban megkérdőjelezték korábban. Egyrészt egyes mutánsok, mint a dél-afrikai mutáns ellen a kezdeti kutatások szerint kevésbé hatékonyan véd, ugyanakkor erről komoly vitát folytatott a gyártó Dél-Afrika illetékeseivel.

A brit kutatási eredmények szerint 70 százalékos hatékonysággal védi meg az oltottakat a megbetegedéstől a vakcina, de mivel egy csomagolási-hiba is előfordult, voltak, akik csak féladagot kaptak a vakcinából, ez tovább borzolta a kedélyeket.

Emellett az idősebb korosztály körében kevés adat állt rendelkezésre a hatékonyságot és biztonságosságot illetően, ezért is oltották nálunk vele először csak a 60 év alattiakat, de mostanra ezt is tisztázták: ebben a korosztályban is hatékony és biztonságos a vakcina.

Mindennek tetejébe jött a véralvadási/vérlemezkeszám-botrány, ami miatt a felfüggesztésekre sor került.

Szóval mit mondanak a szakértők, mit tegyünk?

Az EMA és a WHO egyaránt azt javasolja, folytassák az oltási kampányt az oltóanyaggal, ugyanis a lehetséges mellékhatások kis mértékű kockázata messze alacsonyabb, mint a potenciális COVID-megbetegedés.

Az Európai Gyógyszerügynökség hétfői közleményében kijelentette: a vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatát. A testület hétfőn azt is bejelentette, hogy csütörtökön rendkívüli ülés keretében fog tárgyalni a vállalat oltóanyagának alkalmazásával kapcsolatos további intézkedésekről.

(Reuters)

A címlapképen Földesi Erika asszisztens előkészíti az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagát Buczkó István háziorvos szolnoki rendelőjében 2021. március 11-én. A címlapkép forrása: MTI/Mészáros János.