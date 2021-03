Sokba kerülhet a post-covid kivizsgálás - Mutatjuk az árakat

A koronavírus fertőzésből felgyógyultak esetében már ismertek azok a szövődmények, maradványtünetek, amelyek hosszabb távon egészségügyi problémákat okozhatnak. Nem meglepő, hogy a magánszolgáltatók gyorsan reagáltak és úgynevezett post-covid szűrőcsomagokkal álltak elő, hogy feltérképezzék a szövődményeket. A Pénzcentrum körképéből kiderül, hol és milyen árban vannak ezek a csomagok és pontosan milyen vizsgálatokat tartalmaznak.

Több magánklinika is biztosít már úgynevezett post-covid szűrővizsgálatot, melynek célja, hogy felmérjék, milyen szövődmények, maradványtünetek maradtak a betegség után. A Pénzcentrum körképéből kiderül, mely privátszolgáltatók pontosan milyen vizsgálatokat kínálnak és mennyiért.

Az árak és a csomagok is igen széles skálán mozognak, a legdrágább szolgáltatások általában részletesebb kivizsgálást, extra szolgáltatásokat tartalmaznak. A példa kedvéért: a Synlab 15 270 forintos laborcsomagja egy speciális vérkép elkészítését vállalja, amely során felfedhetők a fertőzés okozta keringési, légzőrendszeri, központi idegrendszeri és véralvadással kapcsolatos szövődmények, addig az Affidea 99 ezer forintos csomagjában rengeteg más vizsgálat is helyt kap. Többek között kardiológiai vizsgálat, nyugalmi EKG, mellkas-CT, szívultrahang, és labor is van benne - de találunk ennél drágább csomagot is.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható, kiderül belőle, mely szolgáltatók milyen csomagokat kínálnak és hogy kinek is javasolják a szakemberek a vizsgálatok elvégzését.

Kivételes év volt a magánegészségügyi szektor számára a 2020-as, és nem csak a koronavírus-járvány miatt. Április 14-i konferenciákon többek között arról is szó lesz, mennyiben írta át a vírus a 2020-as év üzleti eredményeit szolgáltatói és finanszírozói oldalról? Mi várható ebben a tekintetben 2021-ben? Mire készül az egyik legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató? További részletek A magánegészségügy helye a reformfolyamatban című ingyenes rendezvényünk oldalán.

Címlapkép: Getty Images