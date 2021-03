A japán jegybank sem örülne a hozamok emelkedésének

Nagyon fontos, hogy a jegybank stabilan alacsonyan tartsa a hosszú lejáratú állampapír-hozamokat, amíg a gazdaság a kilábalás szakaszában van - mondta Haruhiko Kuroda, a japán jegybank elnöke kedden a parlamentben.

Elmondta továbbá, hogy a jegybank minden lejáraton egyenlő mértékben vásárolt kötvényeket. Az utóbbi időben egyre többen vetették fel, hogy a jegybank rövidíteni igyekszik a birtokában levő papírok átlagos lejárati idejét.

Elmondása szerint a "szuperhosszú" hozamok túlzott esése negatívan érintené a nyugdíjalapokat és a biztosítók befektetéseinek jövedelmét, másrészt viszont alacsonyan kell tartania hozamgörbét, mert a kilábaló gazdaságnak erre van szüksége. A jegybank -0,1%-os hozamot kíván fenntartani a rövid, és 0%-os hozamot a hosszú lejáratú kötvényekre.

A jegybank pénteken kamatdöntő ülést tart, ahol felülvizsgálhatják a monetáris politikájukat annak érdekében, hogy elérjék a 2%-os inflációs célt. Kuroda elmondta, hogy a japán inflációs várakozások továbbra is alacsonyak, nem úgy, mint Amerikában, ahol emelkedtek az inflációs előrejelzések. Szerinte Japánban továbbra is alacsonyak maradnak a finanszírozási költségek a jegybank agresszív monetáris lazítása miatt.

Kiemelte azt is, hogy a múltban a jen általában emelkedett a paici turbulencia közepette, most viszont ez nincs így, és ez kedvezően hat a japán gazdaságra. Elmondta, hogy az Európai Központi Bank és a Fed is laza monetáris politikát tartanak fent, ami kedvezően hat Japánra.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images