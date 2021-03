Koronavírus: több százezer vakcina érkezik Magyarországra

A március 4-én bejelentett magyarországi járványügyi szigorítások hatására március 4-7. között felpörgött a magyarok mobilitása, főként a bevásárló központokbeli aktivitás, majd március 8-tól beszakadt – derül ki a Google legfrissebb mobilitási adataiból. Ezek az adatok teljesen összhangban vannak azzal, mint amit ma reggel közölt interjúnkban Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja mondott, miszerint a korlátozások előtti hétvégén „országosan olyan mozgás indult, mintha se járvány, se holnap nem lenne és széthordtuk a vírust”. A zárás előtt felgyorsult mobilitás tehát sajnos hozzájárulhatott a járvány felgyorsulásához is, amely néhány megyénkben már egyébként is nagyon gyorsan terjedt. Mivel a megyei, vagy regionális szintű korlátozások lehetőségét is belengette a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékese a március 15-i hosszú hétvégén, így a Google adatai alapján megnéztük azt is, hogy a fertőzési számok alapján veszélyzónában lévő megyékben hogyan alakultak március 8. előtt és után a mobilitási trendek.