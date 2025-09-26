  • Megjelenítés
Ledobta a gyógyszerbombát Trump, jön az újabb vámösszecsapás
Podcast

Ledobta a gyógyszerbombát Trump, jön az újabb vámösszecsapás

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy mennyire kell komolyan venni Donald Trump legújabb bejelentését, miszerint százszázalékos vámmal sújtaná az amerikai gyógyszerimportot, illetve ha ténylegesen beváltja a fenyegetést, milyen hatásokkal kell számolni. A témáról Fekete Beatrixot, a Portfolio elemzőjét kérdeztük. A műsor második felében az októbertől elérhető új állampapírokat tekintettük át Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzőjének segítségével.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Belengetett amerikai gyógyszervám: kő kövön nem marad? (1:27)
  • Mit tudnak az októbertől elérhető új állampapírok? − (8:56)
  • Ez történt a tőkepiacokon − (18:43)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility