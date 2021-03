Index: új szigorításokkal akarja megelőzni a kormány a várható húsvéti mozgásokat

Miközben az origo arról ír, hogy már készül a nagy újranyitási terv, addig az Index értesülései szerint a húsvéti ünnepekre új korlátozások jöhetnek.

Az Index cikkében azt írja: az operatív törzs megfontolhatja, hogy a több mint tízezer kórházban ápolt koronavírusos eset miatt újabb szigorításokra tegyen javaslatot.

A szakemberek célja elejét venni a húsvéti nagy mozgásoknak.

Az Index kormányzati forrásai egymásnak ellentmondó információi szerint elképzelhető, hogy már semmilyen újabb korlátozás nem lesz, az eredeti terveknek és a nemzeti konzultáció eredménye alapján húsvét után fokozatosan enyhítenek. A portál megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ határozottan cáfolta, hogy ma délután válságülést tartanak a romló járványügyi adatok miatt.

Más forrásoktól viszont azt tudta meg az Index, hogy

még az ünnep előtt életbe lép egy regionális szigorítás.

Ezt a lehetőséget (a megyénként eltérő járványügyi intézkedéseket) először Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője vetette fel egy hétvégi interjúban. Ezek alapján a Portfolio azonnal és elsőként bemutatta, melyik megyékre vonatkozhatnak újabb szigorítások.

A lap szerint százezer lakosra vetítve jelenleg Komárom-Esztergom, Somogy, Pest, Győr-Moson-Sopron és Nógrád a legfertőzöttebb öt magyarországi megye, így ha a kabinet a régiónkénti szigorítások mellett dönt, elképzelhető, hogy megtiltják az átjárást, vagyis

nem lehetne Budapestről leugrani a Balatonra húsvét előtt.

Az Index azt is felveti újra (korábbi értesülése erre vonatkozóan nem vált valóra), hogy szigoríthatják a maszkhasználatot, megkövetelhetik a többi maszknál erősebb védelmet nyújtó FFP2-es maszkokat. Találgatása szerint bizonyos ágazatokban elrendelhetik a kötelező home office-t is, és akár a bolti vásárlás szigorításának valamilyen formája is visszatérhet.

