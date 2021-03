Megjött Brüsszel javaslata az uniós oltásigazolásról - De mi lesz a kínai és orosz vakcinával beoltott magyarokkal?

Javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság szerdán egy, a koronavírus elleni oltást bizonyító európai uniós igazolvány létrehozására. Az Európai Unió végrehajtó testülete ezzel is elő kívánja mozdítani, hogy az európaiak szabadabban utazhassanak, és enyhüljenek a közös piac működését nehezítő rendkívüli intézkedések negatív hatásai - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. A Magyarországon használt orosz és kínai vakcina elfogadására vonatkozóan is tartalmaz javaslatot az EB anyaga.

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot terjesztett elő, melyben ún. digitális zöldigazolvány bevezetését szorgalmazza. Az igazolvány a polgárok EU-n belüli biztonságos és szabad mozgását hivatott megkönnyíteni a koronavírus-járvány alatt. A digitális zöldigazolvány annak bizonyítékául szolgál majd, hogy tulajdonosa megkapta a koronavírus elleni védőoltást, negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy meggyógyult a Covid19-fertőzésből.

A zöldigazolványt ingyen lehet majd kiváltani digitális vagy papíralapú változatban. Az okmány QR-kódot fog tartalmazni, amely garantálja biztonságosságát és hitelességét. A Bizottság digitális átjárószolgáltatást épít majd ki annak érdekében, hogy az igazolványokat Unió-szerte bárhol ellenőrizni lehessen, és támogatást nyújt a tagállamoknak az igazolványokkal kapcsolatos technikai intézkedések végrehajtásához. A digitális zöldigazolványok átmeneti időszakra szólnak. Használatukat az EU azonnal felfüggeszti, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelenti a Covid19-világjárvány miatt kialakult nemzetközi népegészségügyi szükséghelyzet végét.Az igazolvány korlátozott számú adatot tüntet majd fel, köztük a tulajdonos nevét és születési idejét, az igazolvány kiállításának dátumát, a védőoltásra/tesztre/felgyógyulásra vonatkozó releváns információkat, valamint az igazolvány egyedi azonosítószámát. Továbbra is a tagállamok dönthetik majd el, hogy a vírus elleni védettségüket igazolni tudó utazók esetében mely népegészségügyi korlátozásoktól – például tesztelési kötelezettség vagy karantén elrendelése – tekintenek el, de ezeket a mentességeket a digitális zöldigazolvánnyal rendelkező utazókra is alkalmazniuk kell.

Ez a kötelezettség a javaslat szerint az uniós forgalombahozatali engedéllyel rendelkező vakcinákra korlátozódik majd, de az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezeken felül más vakcinákat is elfogadnak.

A digitális zöldigazolvány mindegyik uniós tagállamban érvényes lesz, és a rendszerhez Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is csatlakozhat. A zöldigazolványt az uniós polgárok és családtagjaik részére kell kiállítani (akkor is, ha családtagjaik nem uniós ország állampolgárai), továbbá azoknak az EU-n kívüli országok állampolgárságával rendelkező polgároknak a számára, akik az EU-ban rendelkeznek lakóhellyel.

A be nem oltott személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében a Bizottság javasolja, hogy a digitális oltási igazolvány mellett hozzanak létre olyan igazolványokat is, amelyek igazolják az elvégzett koronavírustesztek eredményeit, illetve azt, hogy az igazolvány tulajdonosa felgyógyult a Covid19-megbetegedésből.

Mindazonáltal a digitális zöldigazolvány nem lesz előfeltétele a szabad mozgásnak.

Ahhoz, hogy a rendszer még a nyár előtt megkezdje működését, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mielőbb el kell fogadnia a Bizottság javaslatát. Ezzel párhuzamosan a tagállamoknak életbe kell léptetniük az e-egészségügyi hálózat (az elektronikus egészségügyért felelős nemzeti hatóságokat összekötő önkéntes hálózat) keretében elfogadott bizalmi keretrendszert és technikai standardokat, hogy biztosítsák a digitális zöldigazolványok időben történő bevezetését, interoperabilitását és a személyes adatok védelmének teljes körű betartását.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint az uniós vakcinaútlevelet a tagállamok állítják ki, így minden beoltott magyar állampolgár meg fogja kapni, mindegy milyen Magyarországon engedélyezett vakcinával oltották be. Ezt a készülő szabályozás lehetővé teszi.

