A lengyeleknél már látszik, mit okozott az AstraZeneca körüli botrány

Az AstraZeneca cég gyártotta, koronavírus elleni vakcina további igénybevételére biztatta a lengyeleket Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) biztonságosnak minősítette az oltóanyagot.

Ahogy Magyarország, úgy Lengyelország sem tartozik azon országok közé, amelyek az előző napokban felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött a beoltottak szervezetében.

Morawiecki fontosnak nevezte az EMA csütörtöki jelentését, és úgy látta: az AstraZeneca vakcinája kapcsán felmerült kétségek "bizonyos körülmények egybeesése miatt, de pletykák, médiából eredő problémák miatt" is keletkeztek.

A kormányfő egyúttal közölte: Lengyelországban jelenleg a szóban forgó vakcina tartalékai nagyobbak, mint ez az országos oltási terv feltételezte. Arra biztatta a lengyeleket, hogy használják fel a most elérhető oltóanyagot, aláhúzva: ez "ugyanúgy, illetve szinte ugyanúgy segíthet a koronavírus terjedésének korlátozásában", mint más vakcinák.

Még az EMA döntése előtt, csütörtök délelőtt a lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk közölte: az utóbbi időben több, az oltásra már regisztrált lengyel visszahátrált.

Lengyelországban csütörtöktől feliratozhatnak a vakcinázásra a 67 és 69 éves életkor közöttiek, ennek a csoportnak az AstraZeneca oltóanyagát adják be. Dworczyk lehetségesnek nevezte, hogy az oltásra újonnan regisztráltak számától függően pénteken a vakcinát más, eredeti tervek szerint később beoltandó csoportokba besorolt érdeklődőknek is felajánlják.

Újságírói kérdésre válaszolva Dworczyk elmondta: mivel jelenleg a lengyelek is aggódnak az AstraZeneca vakcinája kapcsán, a kormány nem elemzi azt az - egyes lengyelországi szakértők által felvetett - lehetőséget, hogy más országoktól vásárolnák fel ennek az oltóanyagnak a tartalékait. Közlése szerint a második negyedévben Lengyelország különféle gyártóktól akár 15 millió adag oltóanyagot - ezen belül egyadagú vakcinát - is kaphat, így az AstraZeneca felvásárlása nélkül is felgyorsulhat az oltási kampány.

Lengyelországban csütörtök reggelig összesen 4 605 929 oltást, ezen belül az AstraZeneca 614 ezer adagját adták be. A lengyel egészségügyi tárca nem regisztrált a vakcinával kapcsolatba hozható trombózist.

Csütörtöki adatok szerint egy nap alatt 27 278 új fertőzést mutattak ki, ami a legtöbb az év eleje óta. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 78 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 278 ember hunyt el.

A közel 38 millió lakosú országban 332 028 az aktív fertőzések száma, jelenleg 21 858 fertőzött szorul kórházi kezelésre, közülük 2190-en vannak lélegeztető gépen. A járvány gyorsuló terjedése miatt szombattól egész Lengyelországra kiterjesztik az eddig csak egyes régiókban érvényes szigorításokat, újból bezárnak a szállodák, a kulturális intézmények és a sportuszodák, a bevásárlóközpontokban is csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek, szolgáltatások fognak működni.

A címlapképen Fehér Adrienn háziorvos beolt egy férfit az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának második adagjával ikervári rendelőjében 2021. március 17-én. A címlapkép forrása: MTI/Varga György.