„Eddig még hasonlót sem tapasztaltam” – A magyarok is a bőrükön érzik majd a drámai áremelkedést a tengereken

Az elmúlt hónapokban jelentős áremelkedés volt a konténeres tengeri szállításban, korábban elképzelhetetlen szintekre drágult a Kínából Európába és Amerikába irányuló szállítás ára. Ez pedig a termékek árába is be fog épülni, szinte minden területen érezteti majd hatását. A Portfolionak nyilatkozó szakértő szerint évekig is eltarthat, mire normalizálódik a helyzet, az pedig csak idő kérdése, hogy a zsebünkön érezzük majd az emelkedő árakat.

Elszállt a tengeri szállítás ára

Tavaly ősszel kezdődött intenzív áremelkedés a konténeres tengeri szállítás piacán, elsősorban a Kínából Európába és Amerikába irányuló hajózás költsége nőtt meg. Nem ritkán akár többszörösére drágult néhány hónap alatt egy konténer szállítási költsége. Az utóbbi hetekben látszik egy kis stabilizálódás a piacon, de ez is csak arra elég, hogy a magas szinten stagnáljanak az árak. A Freightos Baltic Index grafikonján jól látszik, hogy a Global Contrainer Index csak tavaly október óta megduplázódott.

A Kínából Észak-Európában történő szállításban ennél is nagyobb volt az áremelkedés, a novemberi 2500 dollár körüli érték ma 8000 dolláron áll.

A fenti folyamatot több tényező együttállása okozza:

Jelenleg Kína sokkal többet exportál Európába és az USA-ba, mint fordítva, ami annak köszönhető, hogy az ázsiai ország gazdasága mostanra kilábalt a válságból, miközben a világ többi része még a vakcinára vár, illetve küzd a koronavírus ellen. Emiatt hiány van konténerből Ázsiában, ami lassítja a szállítást és hajtja fel az árakat. A gondokat tetézi, hogy tavaly az első félévben rengeteg új konténerrendelést visszamondtak a járvány és a lezárások miatt, most pedig a világkereskedelem gyors visszapattanása mindenkit meglepett. A harmadik ok pedig a légi szállítások akadozása, hiszen a lezárások a légi forgalmat érintették leginkább és ez nem csak a személyszállításra, hanem a teherszállításra is igaz. Most olyan termékeket is hajóval szállítanak, melyeket korábban légi úton juttattak célba Kínából, például az iPhone-okat. Negyedszer pedig szintén a járvány hatása, hogy az emberek rákaptak az online vásárlásra, így megnőtt a kereslet a kínai termékek iránt.



Eddig még hasonlót sem tapasztaltak

Az első nagy pofonok tavaly novemberben jelentkeztek a piacon, gyakorlatilag hétről hétre más árat kaptunk a társaságoktól, folyamatos volt az áremelkedés. Én hosszú szakmai pályafutásom alatt még csak hasonlót sem tapasztaltam eddig – mondta a Portfolio kérdésére Mihály Attila, a Trans-Sped Kft. légi-tengeri osztályvezetője. Kiemelte, hogy a folyamatos áremelkedés mellett problémát okozott, hogy időnként négy-hat hetet kellett várni arra, hogy az áru hajóra kerülhessen a kikötőkben, emiatt

előfordult, hogy egy 3000 dolláron megrendelt konténer 10 ezer dollárba került, mire hajóra került.

A szakember szerint az áremelkedés mind a mai napig érezhető. Korábban mindenki arra számított, hogy a karácsonyi csúcsidőszak után lehet egy kis fellélegzés, majd a kínai Holdújév után elindulhat a visszarendeződés a piacon. Ehhez képest még március elején is újabb áremelést jelentettek be a cégek, most az optimista forgatókönyv szerint néhány héten belül megállhat a drágulás.

Az egy évvel ezelőtti szintre valószínűleg nem fognak visszatérni egyhamar az árak, de egy 40 lábas konténer esetében a jelenlegi 9000 dolláros szint talán visszamehet 5-6 ezer dollárra nyárra – jósolta Mihály Attila. Szerinte ma már az egész világon problémát okoz a folyamat, hatalmas a konténerhiány, ami miatt a hajótársaságok menetrendjei teljesen felborultak, rendszeresek a hatalmas késések, ami miatt még komoly tárolási díj is terheli a szektor szereplőit. Jelenleg ez a legnagyobb gond a cégeknek, a szlovéniai Koper kikötője például ma már csak a hajó indulása előtti utolsó hét napban fogad exportkonténert, előtte nem lehet oda vinni, a megrendelőnek kell megoldania a tárolást.

Hosszabb távon a pesszimista szereplők szerint 2022-23-ra állhat helyre a piacon az a rend, ami 2019-ig uralkodott. Hatalmas probléma, hogy kevés a kapacitás, a járvány miatt sok hajót leállítottak. Korábban a szállítmányok 80-90 százaléka az előre meghatározott menetrend szerint érkezett, legfeljebb egynapos késéssel lehetett számolni, ma már előfordul, hogy egy New York-Hamburg útvonalon egyhetes késés van, ami aztán az egész menetrendet borítja – emelte ki Mihály Attila.

Jelenleg a Trans-Sped Kft. osztályvezetője szerint a tengeri szállításnak nincs alternatívája. A légi szállítás árában és kapacitásában akkora a különbség, hogy nem tudja kiváltani a hajókat. Kína esetében alternatíva lehetne a vasút, de az szintén kapacitáskorlátok miatt nem megoldás. Ma a nagyobb hajók 20-24 ezer TEU-t (20’-as konténer) tudnak elhozni, miközben egy vonaton elfér 150.

Előbb-utóbb a magyarok is a bőrükön érzik majd

A nemzetközi folyamatokat látva csak az a kérdés, mikor jelenik meg Magyarországon is a drámai áremelkedés hatása. Mihály Attila elmondása szerint az ügyfeleik már tapasztalják azt, hogy a február-márciusi érkezésre megrendelt konténerek jó esetben még úton vannak, rosszabb esetben csak most indulnak majd el, vagyis ezek a termékek késve kerülnek majd be a kiskereskedelembe. Ez elsősorban az idényjellegű termékeknél okozhat fennakadást. Emellett a jelentős áremelkedés várhatóan megjelenik majd a kiskereskedelmi árakban is.

Mindenféle termék jön Kínából a bútoroktól az elektronikai cikkekig, nincs olyan területe a gazdaságnak, ahol nincsenek jelen

- mondta a Trans-Sped Kft. szakembere azzal kapcsolatban, hol jelenhet meg az áremelkedés.

A kiskereskedelem mellett az iparban is fennakadásokat okozhat a tengereken tapasztalható folyamat, autóipari ügyfelek már jelezték, hogy komoly fennakadások vannak a szállításokban, a beszállítók nehézségei pedig az autógyárakra is hatással vannak. Hosszabb távon ez a piacot is átrendezheti, felértékelődhetnek a helyi és regionális beszállítók.

Mihály Attila szerint ma már a szereplők próbálnak alkalmazkodni, eleinte sokan azt sem értették, mi áll az áremelkedések mögött. Most akinek nem sürgős, az eltolja a szállítást, várja, hogy rendeződjön a piac. Akinek pedig mindenképpen szüksége van az árura, az elmozdulhat a légi szállítás irányába, illetve igyekszik előre megrendelni a szállításokat. Emiatt most is van olyan ügyfelük, akinek másfél hónapra előre le vannak foglalva konténerek az export árujára. A fennakadások miatt a szakember jelentős készletezést is tapasztal, aki teheti, az igyekszik minél több árut behozni egyszerre a fennakadásokat látva.

