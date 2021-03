Galgóczi Ágnes: a brit vírusvariáció nagyon gyorsan és könnyen terjed a közösségben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is megszólalt az operatív törzs a legfrissebb járványügyi információkkal kapcsolatban. Az eddig regisztrált idősek több mint fele be van oltva, a cél, hogy a lakosság minél hamarabb átoltása megtörténjen. Magyarországon folyamatosan zajlik az oltási kampány, már 1 478 000 főt beoltottak és 444 451 fő már a második védőoltást is megkapta. Itthon leginkább a brit vírusmutáns van jelen, de kimutattak már cseh és dél-afrikai variánst is - mondta el Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője. A tegnapi sajtótájékoztatón Müller Cecília kiemelte, hogy még nehéz hetek jönnek, messze nincs még itt a nyitás ideje.