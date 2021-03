Győri kórházigazgató: Már most több koronavírusos betegünk van, mint amennyit el tudunk látni

A győri Petz Aladár Megyei Kórházban a legutolsó adatok szerint 371 Covid-fertőzött fekvőbeteg volt, akik közül hatvan fő szorult lélegeztetésre. A kórház igazgatója szerint a mostani humánerőforrással 360 beteg ellátását tudja vállalni.

Az ugytudjuk.hu portál által idézett interjúban Jávor László arról beszélt, hogy a miniszterelnök a hét elején minden koronavírus-ellátásban résztvevő kórház vezetőjével beszélt, és azt kérdezte, hogy mennyi beteg ellátását tudják vállalni.

A GyőrPlusz magazinnak adott interjúban az igazgató úgy fogalmazott: 360 covidos beteg ellátását tudja vállalni a mostani humánerőforrással, szerdán már 371 fekvőbetegük volt.

Az igazgató szavaiból az is kiderült, hogy Csornán most nyílt 46 ágyas COVID-osztály, Mosonmagyaróvár megtelt. Sokat segítene, ha például a jóval kevésbé telített Zala megyei intézményekkel szorosabban együtt tudnának működni, akár betegeket átadni, akár szakembereket átvenni - vélekedett.

A kórházigazgató azt is elárulta, hogy Palkovics László innovációs minisztertől (aki alá tartozik a járványmodellező szakértői csapat) azt a tájékoztatást kapták, hogy

a hálózatelméletekkel foglalkozó matematikusok szerint még legalább két héten át folyamatosan egyre több lesz a várható Covid-beteg az országban.

Jávor László szerint jelenleg Győrben kilenc koronavírusos gyereket is ellátnak: heten COVID-osztályon, ketten intenzíven vannak. Egy tizenhét éves fiatalembert Budapestre szállítottak speciális kezelésre. A Heim Pál Gyermekkórházban már több koronavírusos csecsemőt is kezelnek.

"Óriási a nyomás rajtunk. A második hullám novembri csúcspontjához képest is sokkal nagyobb a terhelés. Ráadásul az oltások egy részét is a mi orvosaink adják be. Az egészségügyi átszervezés során az orvosok 98, a nővérek több mint 97 százaléka aláírta az új szerződést. Ez százalékosan jó arány, de minden egyes szakember nagyon hiányzik a rendszerből. A kórház szakembergárdája szinte emberfeletti erővel dolgozik a betegek megmentése, gyógyítása érdekében" - fejtette ki az igazgató.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora csütörtökön az RTL Klubnak nyilatkozta azt, hogy háború van, ezért a kórházak teljesítőképességének felső határát lehet növelni 25-50%-kal is akár. Ezzel arra utalt, hogy az 1000 koronavírusos és lélegeztetőgépen lévő beteg szám felmehet 1250-1500 főig.

