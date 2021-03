Itt a Bank of Japan döntése: lépett is a jegybank, meg nem is

A japán jegybank pénteki kamatdöntő ülésén kiszélesítette a tartományt, amelyben az állampapírok mozoghatnak, de csak nagyon kis mértékben. A jegybank emellett a kockázatos eszközök vásárlásának visszavágására is ígéretet tett, ami viszont nem számít váratlan döntésnek.

Pénteki kamatdöntő ülése után a Bank of Japan bejelentette, hogy felfüggeszti a 6000 milliárd jen összegű ETF-vásárlásra vonatkozó iránymutatását, és csak akkor vásárol a jegybank tőzsdén kereskedett részvényalapot, ha az szükséges. A 12 ezer milliárd jenes keretösszeget mindenesetre fenntartja.

A jegybank döntésével a magasabb kockázatú eszközök vásárlásából bizonyos szempontból kihátrál a jegybank, ez viszont nem számított teljesen váratlan lépésnek, a jegybank ugyanis az utóbbi időben már csökkentette az ETF-vásárlásokat. A hírre a japán tőzsde eséssel reagált.A Bank of Japan emellett bejelentette, hogy a hosszú lejáratú kötvények hozamait 0,25%-ig elengedi az eddigi 0,2%-os felső határ helyett. A célszint a rövid hozamokra továbbra is -0,1, a hosszú hozamokra 0%. A jegybank emellett rugalmasabban kezeli, ha a hozamok a célszint alá esnek - jelentették be.

A jegybank emellett ösztönözni kívánja a vállalatok hitelkihelyezését és azzal, hogy kamatot fizet a bankoknak hitelprogramjai igénybevételekor.

A lépést az elemzők nem tartják jelentősnek, annak aligha lesz jelentős hatása a reálgazdaságra. A jegybank inflációs célsávja továbbra is messze van. A maginflációs mutató 0,4%-kal csökkent idén februárban tavalyhoz képest.

A japán jegybank tavaly decemberben ígérte, hogy idén márciusban újrakalibrálja a monetáris politikáját, hogy az fenntarthatóbb legyen és könnyebb legyen vele elérni a 2%-os inflációs célt.

