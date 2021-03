Orbán Viktor bejelentette: hétfőtől még legalább egy hétig maradnak a korlátozások

Orbán Viktor szerint az egészségügy bírja a terhelést, mert azt mondta, hogy a most lefoglalt 1174 lélegeztetőgépes kórházi ágyon felül van még 1618 ilyen ágy, azaz „még, a kapacitás felét sem értük el”. Azt is hozzátette, hogy „nem lélegeztetővel felszerelt ágy is közel 11 ezer” darab van még, és elismerte, hogy a kérdés igazából a humánerőforrás, azaz az ápolók és orvosok száma, de megállapította, hogy ők is elegen vannak, és bírják a jelentős terhelést. Utalt rá, hogy a rezidenseket már javarészt beoltottuk és vezényeltük is, a végzős medikushallgatók pedig most jönnek sorra az oltásban, utána készen állnak arra, hogy ha menni kell, akkor mennek.