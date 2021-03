Szakadék szélén táncol a forint! Mibe kapaszkodhat?

A tavaly kezdődött vírusválság a gazdaságot illetően lecsengőben van, a második félévben erős gazdasági felpattanásra számítanak az elemzők. A válságok végéhez közeledve a feltörekvő devizák, így a forint is erősödni szoktak, ám most gyökeresen más a helyzet. A nyugati világban, különösen Amerikában hosszú évek óta először felütötte fejét az inflációs félelem, amelynek hatására a hosszú lejáratú állampapírhozamok emelkedésbe kezdtek, a 10 éves amerikai államkötvény hozama már 1,7% felett van. A globális infláció megjelenése és az emelkedő hozamkörnyezet nyomás alá helyezte a jegybankot és a forintot is, ami már történelmi mélypontja közelében van. Mi lehet a játszma végkimenete? Erről kérdezte Hornyák Joci elemzőt Bence Balázs.Ha gyakorlatban is kipróbálnád a forint kereskedést, tölts le egy demószámlát