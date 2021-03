Tavalyhoz képest 30%-kal nőtt a Corvinusra első helyen jelentkezők száma

Az Oktatási Hivatal adatai alapján a tavalyihoz képest jelentősen nőtt a Budapesti Corvinus Egyetemre első helyen jelentkező diákok száma. A 2020-as felvételi eljáráshoz képest idén februárban 30%-kal többen írták be jelentkezési lapjuk első helyére a Corvinus Egyetem valamely képzését.

Jelentősen nőtt tavalyhoz képest a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkező diákok száma - derül ki az egyetem közleményéből, amelyből az is kitudódik, hogy a legnépszerűbb szak az ősztől megújult formában induló integrált üzleti alapszak, a gazdálkodási és menedzsment, amely magyar és angol is nyelven is indul majd.

Az Oktatási Hivatal előzetes adataiból - július 8-ig ugyanis lehetőségük van a jelentkezőknek sorrend módosítására - kirajzolódik, hogy kiugró érdeklődés mutatkozik az angol nyelven induló nemzetközi gazdálkodás alapszakra is, ez a szak gyakorlatilag megtriplázta első helyes jelentkezői számát tavalyhoz képest: amíg 2020-ban 226-an, idén 630-an jelölték meg első helyen.

A Corvinus mesterképzésein is jelentősen nőttek az első helyes jelentkezők számai: az angol nyelvű kommunikáció- és médiatudomány mesterképzésre megnégyszereződött az első helyes jelentkezők száma, a magyar nyelvű marketing mesterszakon 47%-kal nőtt, a vezetés és szervezés mesterszakon 30%-kal, a számvitel mesterszakon 25, a magyar nyelvű pénzügy mesterszakon 24, amíg a vállalkozásfejlesztés magyar nyelven induló képzésén 22%-kal nőtt a tavalyihoz képest az első helyes jelentkezések száma.

