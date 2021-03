Hozzám nagy bátorság kell - Palya Bea újabban cégeknek segít a szervezetfejlesztésben

Kevesen tudják Palya Beáról, hogy két éve előadó-trénerként is dolgozik: szervezetek működésében segít, ahogyan ő nevezi, a duguláselhárításban. Az üzleti világban szokatlan, módszereivel tárja fel egy-egy szervezet rejtett problémáit. Azt mondja, hozzá bátorság kell, amire lehet, hogy még nincs felkészülve mindenki.

"Az egyik legfontosabb, amelyet hasznosítani tudok coachként is, az a koncentrált figyelem, és ezzel összefügg az, hogy jól olvasom a nonverbális jeleket - mind a kettő elengedhetetlen a munkámhoz" - mondta Palya Bea a Pénzcentrumnak adott interjújában. Az énekesnő szerint az "online tér megtaníthat minket egy szeretetteljes, de határozott és tiszta kommunikációra", mint mondta, "más a beszélgetések ritmusa, meg kell várni a mondatok végét, meg kell érezni, hogy átért-e már, amit én mondtam".

"Megtanultam a színpadról a közönséggel kapcsolódni. A Müpa színpadától a negyedik emeleti erkélyig is nagy a távolság. Amit ott tanultam, itt is alkalmazhatom" - mondta Palya Bea, aki az interjúban, aki arról is beszél, milyen módszerrel dolgozik, szerinte mitől tud jól működni egy cég, vagy hogy miről ismer fel egy kiégett embert.

Címlapkép: Stiller Ákos