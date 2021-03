EU-csúcs: a koronavírus miatt videókonferencián tartják az eseményt

A hivatalos EU-csúcsot általában három havonta tartják, azonban a vezetők esetenként informális videokonferenciákat tartottak a járvány kezelésével kapcsolatban. A csütörtökön kezdődő kétnapos csúcson a vezetők tárgyalni fognak a járványra adott válaszok összehangolásáról, a járványügyi helyzetről az Európai Unióban, továbbá, az egységes piac, az iparpolitika és a digitális átalakulás kérdésiről. Szintén napirendre kerül az unió Oroszországgal és Törökországgal fenntartott kapcsolatainak megtárgyalása.

