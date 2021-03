Koronavírus: masszőröket és gyógytornászokat is bevontak az intenzív ápolásba egy budapesti kórházban

A lap úgy értesült, hogy az intenzív osztályokról érkező hírek alapján egyre kritikusabb a helyzet, egy budapesti kórházban például már gyakorlatilag minden felszabadítható dolgozót az intenzívre küldtek, hogy segítsék a szakápolók és az orvosok munkáját. Ott dolgoznak azok a műtősök, sebészek, aneszteziológusok, akik a halasztható műtétek felfüggesztésével szabadultak fel, de mellettük már a gyógytornászokat és masszőröket is behívták az emberhiány miatt – írják.

A lap emlékeztet arra, hogy tavaly év végén is szükség volt már egyszer ezeknek a dolgozóknak a bevonására, de akkor a jelentkezés önkéntes alapú volt, most viszont utasítást kaptak, hogy az intenzívre kell menniük. A 444.hu azt írja, hogy felmentést az kapott, aki idős, vagy kisgyerekes szülő, illetve bizonyos munkakörökben dolgozókra - például a masszőrökre - továbbra is szükség van a nem covidos betegek ellátásánál.

A más osztályokról átvezényelt dolgozók abban tudnak segíteni, hogy az egyszerűbb feladatok elvégzésével valamennyire tehermentesítsék a szakápolókat, ez a gépek ellenőrzését, gyógyszerek előkészítését, betegek mozgatását jelenti – írják.

A magyar egészségügyi dolgozók extrém leterheltségét mutatja, hogy jelenleg 5-6 beteget kell egyetlen ápolónak ellátnia (más országokban ez 2 körül van), a most odavezényelt dolgozók őket próbálják valamennyire tehermentesíteni.