"A nemzetközi helyzet fokozódik" - Sűrűsödnek az MNB gondjai

Kedden tartja kamatdöntő ülését a Monetáris Tanács, és az utóbbi hónapokkal ellentétben most biztosan nem lesz „unalmas” a döntés. Egyrészt jön a friss inflációs jelentés, melynek előrejelzéseiben a jegybank reagálhat az utóbbi hetek nemzetközi piaci folyamataira és az erősödő inflációs félelmekre. Utóbbi azért is érdekes, mert a gyengülő trendben lévő, és történelmi mélypontja közelébe süllyedő forint mellett már veszélyben lehet az ideiglenesen megugró, majd gyorsan normalizálódó infláció forgatókönyve.

A kamatok szinten maradhatnak… most még…

„A Portfolio által megkérdezett elemzők nem várnak változást a kamatkondíciókban a Monetáris Tanács keddi ülése előtt, az alapkamat várhatóan marad 0,6%-on és a csütörtöki tender során az egyhetes betéti kamatot is 0,75%-on tarthatja a jegybank” – ha rövidre akarnánk fogni, akkor ezzel az egy mondattal is elintézhetnénk az aktuális előzetest. A helyzet azonban ennél sokkal bonyolultabb, hiszen egyre erősebbek azok a kockázatok, melyekre a jegybanknak is lassan reagálnia kellene.

Portfolio elemzői felmérés a kamatvárakozásokról név intézmény 2021. márc. 2021. dec. 2022. dec. Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Virovácz Péter ING Bank 0,60 0,75 0,60 1,20 0,60 1,00 Regős Gábor Századvég 0,60 0,75 0,60 0,75 0,75 0,75 Kuti Ákos MKB Bank 0,60 0,75 0,60 - 0,60 - Jobbágy Sándor Concorde 0,60 0,75 0,60 - - - Trippon Mariann CIB Bank 0,60 0,75 0,60 - 0,60 - Nyeste Orsolya Erste Bank 0,60 0,75 0,60 0,75 0,90 0,90 Suppan Gergely Takarékbank 0,60 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 konszenzus (medián) 0,60 0,75 0,60 0,83 0,68 0,90 Forrás: Portfolio

Ezek a kockázatok látszanak a jövőbeli kamatpálya-előrejelzésen is: ma már a választ adó elemzők egyre nagyobb része azt gondolja, hogy az év végére magasabb lesz az irányadó egyhetes kamat a mostaninál, vagyis szigorítania kell a jegybanknak. Az alapkamatban egyedül Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője vár változást, de amíg az egyhetes ráta számít irányadónak, addig a monetáris kondíciók szempontjából az sokkal fontosabb.

Az irányadó kamatnál pedig egyre fokozódnak a kamatemelési várakozások, Virovácz Péter, az ING közgazdásza például arra számít, hogy 45 bázispontos kamatemelés jön az év végéig. Akik most még változatlan kamatszinttel számolnak 2021 végén, azok is a felfelé mutató kockázatokat emelték ki.

Az infláció okoz leginkább fejtörést

Az MNB számára továbbra is elsősorban az infláció okoz problémát, hiszen a várakozások szerint részben az alacsony bázis miatt a következő hónapokban 4% fölé is ugorhat az áremelkedési ütem. Kérdés, ez mennyire lesz tartós. A bázishatás elmúlik ugyan, viszont félő, hogy a gazdaság újranyitásával nyártól egy újfajta tényező jelenik meg az inflációban, ami szintén felfelé hathat.

Ez egyébként nem csak az MNB problémája, jelenleg a világ minden jegybankja hasonló bizonytalansággal néz szembe.

A múlt héten például a Fed azt hangsúlyozta, hogy továbbra is átmenetinek ítélik az áremelkedés erősödését, ezért nem látják szükségét a lépésnek. Ha azonban nyárra bebizonyosodik, hogy a bázishatás elmúltával is fennmarad a magasabb infláció, akkor az a teljes globális monetáris politikát átírhatja.

A keddi közleményben a Monetáris Tanács várhatóan megismétli majd korábbi fő üzeneteit: az infláció volatilitása miatt kiemelt figyelemre van szükség, a legnagyobb kockázatot továbbra is a feltörekvő piacokkal kapcsolatos esetleges kockázatkerülés jelenti, az eszközvásárlással pedig hosszútávon számolnak – véli Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője csendes, már-már unalmas ülésre számít most, szerinte az MNB a Fed álláspontjára helyezkedik, miszerint az infláció soron következő megugrása csupán átmeneti lesz. Emellett továbbra is inkább reaktív, mint proaktív lesz a monetáris politika, vagyis ahogyan a Fed elnöke, Powell fogalmazott, a jegybank nem kíván megelőző beavatkozásokat végezni meglehetősen bizonytalan kimenetű előrejelzésekre alapozva.

Most nem várunk változást, de a szinte mindenfelől fokozódó inflációs nyomás miatt tovább szigorodhat a közlemény hangvétele – véli Suppan Gergely. Szerinte van esély arra, hogy az infláció és a maginfláció még a jelenlegi előrejelzésnél is magasabban alakul, ezért gondolja, hogy már az év vége előtt kamatemelésre kényszerülhet az MNB. Túl sok egyedi ársokk esik egybe (olaj, energia, nyersanyagok, fémárak, szállítási költségek, takarmányárak, gabonaárak robbanása), amelyeknek ugyan nincs köze a hazai monetáris politikához, és a maginflációban sincsenek benne, de a gyenge forint egyértelműen felerősíti ezek inflációs hatásait, és előbb-utóbb áthárulnak – emeli ki a Takarékbank szakértője.

A forint okozhat még bajt

A jegybank gondjait csak növeli, hogy a múlt héten hajszálra volt történelmi mélypontjától a forint az euróval szemben, amire szintén reagálniuk kellene. Unalomig ismert tény, hogy az MNB-nek nincs árfolyamcélja, azonban

az egyébként is emelkedő inflációs környezetet csak tetézheti a gyenge árfolyam, vagyis nem önmagában a forint gyengülésére, hanem annak inflációs hatására kellene válaszolnia a Monetáris Tanácsnak.

Ebből a szempontból is érdekes lesz a keddi kommunikáció, elsősorban a közlemény hangvétele. Kérdés, hogy szükségesnek érzi-e az MNB, hogy az eddiginél („a feltörekvő piaci kockázatkerülés a legnagyobb kockázat”) erősebb üzenetet küldjön az árfolyammal kapcsolatban. A tavalyi példák alapján hasonló szinteknél már kényelmetlenül érezte magát a jegybank.

Az elemzők szerint amennyiben szükségesnek érzik, akkor a kommunikáció mellett az egyhetes betét kamatán keresztül tudnak hatni a piacra, de a fenti táblázatból látszik, hogy a héten senki nem vár változtatást a csütörtöki tenderen a 0,75%-os irányadó kamatban. Trippon Mariann szerint lényeges, hogy a forint árfolyamát elsősorban külső tényezők mozgatják, ezért az utóbbi hónapokban „átnézett” az MNB a magyar deviza megingásán. Kérdés, hogy ugyanígy gondolkodnak-e a rekordközeli árfolyamot látva is. Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője szerint ha tartós vagy gyorsuló forintgyengülés jönne a következő időszakban, akkor arra az egyhetes betét kamatának 15-25 bázispontos emelésével reagálhatna a jegybank.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közgazdásza is azt gondolja, hogy jelzés értékkel reagálhat valamit a jegybank a forintárfolyamra, de ő inkább csak kommunikációs szinten várja ez, nem konkrét lépésként.

Kiderül, hogyan látja az MNB a magyar gazdaság jövőjét

Az aktuális gazdasági és piaci kockázatok mellett érdekessé teszi a mostani kamatdöntő ülést a friss jegybanki inflációs jelentés, melynek fő számait kedd délután ismerhetjük meg, majd a teljes jelentés csütörtökön érkezhet. Tavaly decemberben az idei GDP-növekedést 3,5-6 százalék közé tette az MNB stábja, míg az átlagos inflációt 3,5-3,6 százalékra várták 2021-ben.

Trippon Mariann szerint a növekedésre adott széles sáv továbbra is reálisnak tűnik, míg az infláció esetében az erősödő külső kockázatok miatt nem kizárt a minimális emelés. Nyeste Orsolya szerint a friss inflációs előrejelzés pályája támpontot nyújthat arra vonatkozóan, hogy kell-e a közeljövőben emelni a rövid kamatokon vagy sem. Ő alapesetben az idei évben változatlan kamatokkal számol, ennek ellenére

a kamatemelés kockázata elég jelentős.

Nagy kérdés, hogy lesz-e elég tere kivárni a monetáris tanácsnak a járványhelyzet javulásáig és az újranyitás időpontjának biztosabbá válásáig (ezen tényezők segíthetnék a forintot), illetve a tavaszi inflációs csúcson való túljutásig – teszi hozzá Nyeste.

A kommunikáció szempontjából az is érdekes lehet, hogy miként kezelik a következő hónapokban a bázishatások növekvő, várhatóan a cél fölé kerülő inflációs mutatót – mondta a friss jegybanki előrejelzéssel kapcsolatban Regős Gábor.

Címlapkép: Getty Images