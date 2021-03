Boris Johnson EU-tagállamok vezetőinél házal, hogy ne hagyják jóvá a vakcinaexport-tilalmat

Egybehangzó hétfői brit médiaértesülések szerint Boris Johnson brit miniszterelnök közvetlenül egyes EU-tagállamok vezetőinél készül közbenjárni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ne tiltsa meg a koronavírus elleni oltóanyagok Nagy-Britanniába irányuló kivitelét az unió területéről.

A Financial Times című üzleti napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság kormányforrásokat idéző beszámolói szerint Johnson az európai uniós vezetők csütörtökre tervezett online csúcsértekezlete előtt több tagállam vezetőjével kíván telefonon beszélni, igyekezve rávenni őket az esetleges exporttilalomról szóló bizottsági javaslat megvétózására.

Londoni értesülések szerint a virtuális találkozó napirendi pontjai között szerepel annak megvitatása, hogy az EU hatósági úton leállítsa-e az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár Hollandiában készülő vakcináinak Nagy-Britanniába irányuló exportját.

A Financial Times kormányforrásai szerint Boris Johnson mások mellett Emmanuel Macron francia elnökkel és Angela Merkel német kancellárral kíván egyeztetni az ügyben.

Ennek előzményeként Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az elmúlt napokban több olyan nyilatkozatot is tett, hogy az EU-nak megvannak az eszközei a vakcinaexport megakadályozására, különösen abban az esetben, ha az unió területéről a gyártók olyan országokba akarnak oltóanyagot exportálni, amelyekben magasabb az oltottsági arány, mint az EU-ban.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 18. Több millió adag fel nem használt vakcinán ülnek az EU-s országok

Nagy-Britanniában - amely tavaly januárban kilépett az Európai Unióból - a teljes, 68 milliós lakosságra számolva meghaladja a 40 százalékot azoknak az aránya, akik már megkapták a koronavírus elleni oltás első dózisát. A brit oltási kampány ugyanakkor egyelőre a 18 éven felüli felnőtt lakosságra terjed ki, és ennek a hozzávetőleg 52,7 millió tagú korcsoportnak már több mint a fele részesült az oltásból.

Az Európai Unióban átlagosan 12 százalékos a teljes lakosságra számolt oltottsági arány.

A brit kormány célkitűzése az, hogy április 15-ig az 50 év feletti korcsoport mindegyik tagja, július végére a teljes brit felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni oltásnak legalább az első adagjából.

A Downing Street szóvivőjének hétfői nyilatkozata szerint ezt a menetrendet nem sodorná veszélybe az sem, ha az EU teljesen leállítaná a Nagy-Britanniába irányuló oltóanyag-exportot.

A The Guardian című baloldali brit napilap hétfői kiadása azonban az Airfinity adatelemző cég számításait idézve azt írta, hogy ha az EU teljesen betiltaná az unióban készülő oltóanyagok nagy-britanniai kivitelét, augusztus végéig eltartana, mire a teljes brit felnőtt lakosság megkaphatná az első oltási dózist.

Az Airfinity elemzése szerint ugyanakkor ez nem sokkal gyorsítaná az uniós oltási programot. A cég számításai alapján az EU a mostani ellátási gondok mellett is be tudja oltani lakosságának 75 százalékát augusztus 31-ig, ám ugyanennek a célnak a teljesítését a vakcinaexport teljes tilalmával is csak augusztus 19-re tudná előrehozni.

Címlapkép: Shutterstock