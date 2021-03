Koronavírus Magyarországon: kijöttek a hétfő reggeli adatok, soha ennyien nem kerültek még kórházba egy nap alatt

In English

9046 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 580 642 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett. Mindeközben új csúcsot ért el a kórházi kezelésre szorulók napi adata.

9046 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 580 642 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Az elmúlt 24 óra napi esetszámánál láttunk már nagyobbat is az elmúlt napokban, de így is csúcs közeli számról beszélhetünk. Az elmúlt napok magas számai miatt ráadásul a hét napos mozgóátlag is új csúcsra, 8000 fölé emelkedett.

A tájékoztatás szerint elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett. Az elhunytak száma tehát valamivel kevesebb, mint az elmúlt napok 200 feletti adatai, de a hét napos mozgóátlag már 195-nél jár, tehát magasabb, mint a ma közölt halálozási adat.

Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba, 11 276 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1340-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nap alatt tehát 624-en kerültek kórházba, ami új rekord, eddig még nem láttunk ilyen növekedést az adatban 24 óra leforgása alatt.

A lélegeztetőgépen lévők száma 24 óra alatt 67 fővel nőtt.

Az elmúlt 24 órában összesen 31 564 tesztet végeztek el a hatóságok, ezeknek közel 29%-a lett pozitív, tehát továbbra is nagyon sok a pozitív esetek száma a mintákon belül, nem csitul itthon a járvány.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 589 601 fő a beoltottak száma, ebből 479 389 fő már a második oltását is megkapta. Egy nap alatt tehát csupán valamivel több mint 26 ezer ember kapta meg az oltását, ami elmarad az elmúlt napok számaitól, de ez a hétvégének tudható be. A mostani számok alapján a legalább egy vakcinát kapók aránya itthon 16,27%-on áll, a második oltásukat is megkapók aránya pedig 4,91%.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: MTI Fotó/Thibault Camus