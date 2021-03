Koronavírus: önkénteseket toboroznak Magyarországon, drasztikus szigorításokat szorgalmaz az Orvosi Kamara

Drámai hangvételű, a lakosság és a kormányzati döntéshozók felé is komoly kéréseket megfogalmazó közleményt tett közzé hétfőn este a Magyar Orvosi Kamara elnöksége. Ennek lényege az, hogy mivel elfogytak a vezényelhető emberek az egészségügyben, amely egyébként is extrém terhelés alatt áll, ezért drasztikusan csökkenteni kell az emberek közötti kontaktusszámot, hogy az új fertőzések üteme lassuljon, és így az egészségügy terhelése enyhülhessen. Az emberektől minél ritkábban végzett bevásárlást, a rokonlátogatások, belföldi utazások mellőzését, a döntéshozóktól a bevásárlóközpontok és plázák azonnali bezárását, a boltokban látogatási létszámkorlátot, a köztereken pedig beszélgetési létszámkorlátot követel a kamara. A drámai hangvételű közleménynek az elmúlt napokban már voltak előzményei, amelyeket a közlemény alatt be is mutatunk.