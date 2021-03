Müller Cecília: újabb két vakcinát engedélyeztek Magyarországon

Kiss Róbert alezredes azzal kezdte bejelentését, hogy megjelentek olyan hírek, miszerint egyes vállalatok számára soron kívül oldják meg az oltást, pl. az Auchan munkatársainak. Ilyen döntés azonban az operatív törzs ülésén nem született, ez valótlan hír - mondja.

A szabálysértések felsorolásával és rendőri intézkedésekkel folytatja a tájékoztatót. Elmondta, hogy a hétvégén nagyon sokan megszegték a maszkviselési szabályokat, több esetben is be kellett zárni vendéglátó üzletet, mert azok nyitva voltak, illetve azokban vendégek is tartózkodtak.

Összesen 1523 rendőri intézkedés volt a hétvégén.