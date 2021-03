Koronavírus-halálozás: Magyarország már a második a világon

Az elmúlt napok és hetek gyorsuló koronavírus-halálesetei miatt már várható volt, ami szerdán bekövetkezett: Csehország után Magyarország a második az egy millió főre vetített Covid-halálozási mutatóban.

A friss adatot a VálaszOnline szúrta ki. Ezek szerint az első helyen továbbra is Csehország áll 2355 haláleset/1 millió lakos arányában, Magyarország 1965 halálozással egy millió főre vetítve a második helyre lépett fel, őt követi Belgium.

A szerdai adatok szerint 249 beteg veszített életét a koronavírussal összefüggésben.

Koronavírusban elhunytak száma törpeállamok nélkül (Top10 ország népességarányosan számolva) Összes elhunyt 1 millió főre vetítve Csehország 25,258 2355 Magyarország 18952 1965 Belgium 22763 1958 Montenegró 1220 1942 Szlovénia 3994 1921 Egyesült Királyság 126284 1853 Bosznia-Hercegovina 6005 1839 Bulgária 12307 1781 Olaszország 105879 1753 Szlovákia 9261 1696 Forrás: Worldometers, Portfolio

Mindez azt mutatja, hogy Magyarország az első hullámban látott kiváló teljesítmény után (elfojtott járvány, nagyon alacsony halálozás) a második és harmadik hullámban felzárkózott a világ legrosszabbul teljesítő országai közé. Sok olyan országgal mutat azonos teljesítményt, ahol az első és a második hullám is megterhelte az egészségügyi ellátórendszereket.

A halálozások számának összevetésében azonban óvatosnak kell lenni, hiszen nem minden országban számítják azonos módszertannal a koronavírusos elhunytak számát. A legtöbb ország azonban azt a módszert választja, amit Magyarország is, miszerint ha egy beteg akkor hal meg, amikor pozitív a koronavírus tesztje, akkor ő a járvány áldozata.

Mindemellett leginkább az áldozatok száma mutatja meg azt, hogy egy országban valójában mekkora lehetett a járványhullám, hiszen a teszteléssel kimutatott pozitív esetek száma nagyban függ attól, hogy egy ország hány tesztet végez. Ebben pedig hatalmas különbségek vannak nemcsak világszerte, hanem még Európán belül is. Van, ahol rendszeresen szűrik az egyes társadalmi csoportokat, tömeges tesztelések zajlanak, míg máshol csak a tünetes eseteket szűrik. Vagyis a pozitív esetek számának összevetése nem segít az eligazodásban, a koronavírusban elhunytak száma azonban ennél sokkal többet mutat.

Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy számos országban valószínűleg kozmetikázzák az adatokat, így kevesebb koronavírusos beteget, elhunytat jelentenek a kormányzatok. Ez leginkább a keleti, autoriter berendezkedésű országokra jellemző (de nemrég kiderült New York államról is), vagyis könnyen lehet, hogy ezek az országok nem azért jelentenek alacsonyabb betegszámot és halálozási adatot, mert sokkal jobban harcolnának a vírus ellen.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvos vizsgál egy lélegeztetőgépre kötött beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. április 22-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán