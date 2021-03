Csúszásokra és drágulásra számíthat, aki napelemet telepíttetne a házára

Közvetlenül kevésbé, közvetve viszont problémákat okoz a járvány a hazai lakossági napelemes rendszerek piacán. Számos komponens érdemben drágult, az engedélyeztetést és ügyintézést pedig az óriási kereslet, illetve a kapacitáshiány nyújtja el.

Csak kevés megbetegedésről érkeznek információk a napelemes vállalkozások köréből, akiknek inkább a lezárások, korlátozó intézkedések okoznak nehézségeket, ami bizonyos mértékű kapacitáskiesést idéz elő – mondta el Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke. Míg megfelelő védőeszközök használatával és távolságtartás szabályait betartva végzett kültéri felméréseket a korlátozások nem akadályozzák, addig a rendelésfelvétel és ügyintézés nehézségekkel küzd. A kisgyermekes szülők ugyanis kénytelenek home office-ban dolgozni, a kisebb cégek pedig nem minden esetben rendelkeznek elegendő informatikai háttérrel az otthoni kifogástalan munkavégzéshez.

Brutális folyamatok

Ugyanakkor az otthonfelújítási támogatással megvalósuló rendszerek esetében a szaldó elszámolás június 30-i kivezetése miatti óriási kereslet nagyon komoly problémát és késedelmet okoz a HMKE-k engedélyeztetésében, ami értesüléseink szerint több ezer ügyet érint – fogalmazott. A szolgáltatói engedélyezési problémák és a vásárlói roham elmondása szerint időbeli csúszásokhoz vezet, és az is gondot okoz, hogy a szolgáltatók szigorították az 5 kW alatti egyfázisú napelemes rendszerek telepítési lehetőségeit. Így egyre-másra utasítják vissza a 2,5-5 kW közötti rendszereket, kötelezve a 3 fázisú csatlakozás bővítésre a felhasználókat, ami jelentős többletköltséget eredményez.

Míg korábban az igénybejelentést követően jellemzően egy héten belül megérkezett a szolgáltatói jóváhagyás, most már gyakoriak a hónapon túli késedelmek. A szerelést pedig csak a jóváhagyást követően lehet megkezdeni, miközben a napelemes vállalkozások túlnyomó többsége már több hónapra előre be van táblázva.

Kiss Ernő szerint közben a napelemes rendszerek piacán „brutális” drágulás történt. A napelemek ára mintegy 20 százalékkal emelkedett, aminek a napelemgyártáshoz szükséges üveg és a szállítási kapacitások hiányán túl a forint gyengülése is oka. Az AC-kábelek, illetve vezetékek 15-20 százalékkal drágultak a réz áremelkedése miatt, a tűzeseti leválasztó kapcsoló pedig 50 százalékkal drágult -, ráadásul alapanyag-hiány miatt a magyar importőr nem is tud szállítani, ami szintén akadályozza a munkát. Az AC-DC dobozok szállításaiban szintén csúszások tapasztalhatók a német gyártó alapanyaghiánya miatt, és ők is emeltek az euróban számolt áron, körülbelül 15 százalékkal. A helyzetet tetézi, hogy az üzemanyag drágulása miatt a fuvarozók is 20 százalékkal emelték díjaikat.

A költségek emelkedése pedig természetesen a napelemes rendszerek áraiban is érvényesül – fűzte hozzá az MNNSZ elnöke.

Hangsúlyos óvintézkedések

A március 8-tól érvényes korlátozó intézkedések jogszabályi szinten nem szigorították érdemben a lakossági napelemes kiserőművek telepítésének feltételeit, ezzel együtt a helyszíni munkák során a maszkviselésnek és a távolságtartásnak a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kell kapniuk – mondta Szolnoki Balázs Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke.

A közterületi maszkviselés előírása korábban részben önkormányzati hatáskörbe tartozott, és a jelenlegi előírásokkal szemben március 8. előtt nem mindenhol volt kötelező, a magánterületen történő maszkviselés szabályozása viszont most sem száz százalékig egyértelmű a rendelet alapján. Az iparági egyesület vezetője mindazonáltal úgy értelmezi, hogy a napelemes vállalkozások családi háznál dolgozó munkatársainak a magánterületen is kötelező a maszk. A távolságtartás az eddigiekhez képest szintén nyomatékosabban elvárt, aminek betartása a munkálatok során ugyancsak nehézség nélkül betartható, az ügyféllel való kapcsolattartásban mindenképp, de a szakemberek között is minimálisra csökkenthető a kockázat.

A döntéshozók igyekeztek úgy lezárni az országot, hogy azokon a területeken, ahol a kontaktusok száma racionálisan csökkenthető, vagy eleve nem akkora a fertőzésveszély, a munka lehetőleg ne álljon meg. Ez a háztartási napelemes rendszerek (HMKE) kivitelezésével kapcsolatos helyszíni munkálatokra is igaz, azonban az ügyféltől függően és a munkaerővel összefüggésben is lehet akadozás. A közhangulatban érzékelhető fokozott óvatosság egyes ügyfeleknél a távolságtartásra való igény erősebb érvényesülését eredményezheti, vagyis a telepítési, illetve házon belüli villanyszerelési munkálatok halasztását kérhetik, de erre tömegesen nem számít Szolnoki Balázs Ádám. A magas fertőzési adatok alapján a járvány harmadik hulláma viszont várhatóan jóval több céget érint majd a korábbiaknál munkaerő oldalon is, ami a napelemes vállalkozások kapacitásait is csökkentheti – mondta a Manap elnöke.

Zavar és aggályok az elszámolási rendszer változása miatt

Az előbbiek értelemszerűen a beruházások kivitelezési idejének megnyúlását is maguk után vonhatják. A határidőkkel kapcsolatban az iparági egyesület vezetője ugyanakkor azt is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy

a nem az otthonfelújítási támogatás igénybevételével megvalósuló napelemes rendszerek esetében várhatóan még 2023 végéig be lehet lépni a jelenlegi szaldó elszámolási rendszerbe - a 2021. június végi határidő pedig csak az otthonfelújítási támogatással telepített HMKE-kre vonatkozik. Nem szükséges tehát mindenkinek rohannia a beruházással. Sietnie elvileg annak érdemes, aki a vissza nem térítendő támogatást is igénybe venné, és egyben a szaldó elszámolási rendszerbe is kíván tartozni, de erre ma garanciát nem feltétlen tudnak a napelemes vállalkozások vállalni az enegedélyeztetési folyamatok átfutási ideje miatt.

Az iparágban sokan úgy vélik, elég nagy zavar van a fejekben ezzel kapcsolatban, miután a lakosság gondolkodása némileg tévútra lett terelve a "vége..." és "utolsó lehetőség..." jellegű kifejezéseket használó szalagcímekkel – fogalmaz Szolnoki Balázs Ádám.

Kiss Ernő szerint az ügyfelekben aggályokat kelt a beharangozott új bruttó elszámolási rendszer, mert semmilyen információ sincs a részletekről, miközben számos jogszabály hivatkozik rá. A szervezet elnöke szerint megnyugtató lenne a leendő felhasználók számára, ha konkrétumok látnának napvilágot az ügyben. Az elszámolásról a legnagyobb hazai napelemes érdekképviseleti szervezet, az MNNSZ sem kapott tájékoztatást, holott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kérésére már januárban elküldték részletes javaslataikat.

Címlapkép: Getty Images