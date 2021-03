Kemenesi Gábor mindenkit figyelmeztet: a helyzet rosszabb lesz, mielőtt jobb lehetne

Érdekes posztot osztott meg Kemenesi Gábor, egy most megjelent tanulmányra hívja fel a figyelmet, amely segít megérteni a légúti vírusok azon tulajdonságait, amelyek a terjedést befolyásolják. A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa egyben mindenkit figyelmeztet: a helyzet rosszabb lesz, mielőtt jobb lehetne. Éppen ezért azt kéri, minden eddig tanult védelmi praktikát bevetve, soha nem látott fegyelemmel és óvatossággal éljük az életet.

Kemenesi Gábor a posztja elején kiemeli, hogy

a légúti vírusok terjedése alapvetően a fertőzött légúti váladék cseppes, vagy aeroszolos kijutásával valósul meg. Ez vagy a levegőből (direkt módon), vagy tárgyak útján (indirekt módon) megtalálhatja a következő gazdaszervezetet.

Ehhez gyorsan hozzáteszi, hogy ennél azért jóval bonyolultabb a helyzet, hiszen mind a vírus tulajdonságai, mind a környezet többféle jellemzője, mind pedig a gazdaszervezet tulajdonságai meghatározzák a kimenetelt. Lesz-e fertőzés, milyen lesz az a bizonyos fertőzés, ezek a kérdések rendkívül sok tényezőtől függenek – hangsúlyozza.

Kemenesi Gábort arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel szigorúan véve a lehetséges terjedési módok szerepének aránya a járványban nem határozható meg, rendkívül különböző élethelyzetek léteznek, így érdemes mindegyikre ügyelni. Nem kérdés azonban, hogy a direkt kontaktus (távolságtartással, közösség kerülésével kivédhető), nagy cseppes és aeroszolos terjedés a döntő (maszkokkal tompítható vagy kivédhető) a járvány mozgatásában, ez persze nem zárja ki a tárgyak útján történő átadás (kézmosással és felületfertőtlenítéssel kivédhető) lehetőségét sem.

A fenti kép Kemenesi Gábor Facebook-oldalán jelent meg.

A virolugós elmondja, hogy nagyon sokan kérdezik tőle, mikor lesz már vége ennek a hullámnak? Véleménye szerint a környezeti tényezők változása (közeledik a nyár), korlátozások hatása és a vakcinálás visszaszorítja majd a terjedést, de számos más tényező is tompíthatja ezt a hatást.

Kiemeli ugyanakkor, hogy lehetetlen most pontosan jósolni.

Kemenesi Gábor néhány törvényszerűségre is felhívja posztjában a figyelmet:

Minél magasabbra emelkedik a járványgörbe, annál hosszabb a kilábalási időszak is Az esetszámok alakulását a halálozási mutatók némi késéssel követik, így ezen a téren is nagyon valószínű a további romlás

A virológus tekintettel a fentiekre, arra kér mindenkit, hogy minden eddig tanult védelmi praktikát bevetve, soha nem látott fegyelemmel és óvatossággal élje az életét.

Tényleg komoly a helyzet és szomorúan, de tavaly óta először most újra le kell írnom, a helyzet rosszabb lesz mielőtt jobb lehetne

– zárja posztját Kemenesi Gábor.

