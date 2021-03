Konténerhajó-válság a Szuezi-csatornában – Volt ennél sokkal rosszabb is

Továbbra sem sikerült megoldani a keresztbe fordult teherhajó problémáját a Szuezi-csatornában, a mentőcsapatok 5 vontatóhajóval igyekeznek megoldani a problémát, ami miatt nagy számban torlódik a forgalom. Ugyanakkor nem ez a legnagyobb csapás, ami érte a csatornát, ugyanis volt idő, amikor nyolc évig tartott egy konténerhajó-fiaskó.

A Reuters szerint ma folytatják annak a 400 méter hosszú konténerhajónak a megfordítását, amely kedd reggel keresztbe állt a Szuezi-csatornában, ezzel feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet-nyugati vízi úton. A problémát eredetileg a nagy szél és porvihar okozta, a konténerhajó elvesztette az irányítást és így tudott keresztbe fordulni a csatornában.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 24. Beszorult teherhajó miatt áll a forgalom a Szuezi-csatornában

Az Ever Given nevű hajó most mindkét irányban blokkolja az áruforgalmat, holott a csatorna a világ egyik legsűrűbb hajózási útvonala, amely összeköti Ázsiát Európával. A hivatalos közlés szerint ma folytatják a mentőakciót, de nehezíti a körülményeket a nagy szél és az, hogy a megmentésre váró konténerhajó az egyik legnagyobb a világon.

A Reuters cikke szerint a világ konténerforgalmának nagyjából 30%-a bonyolódik a 193 km hosszú csatornán naponta, a világ teljes áruforgalmának pedig 12%-a. Hajózási szakértők szerint ha nem tudják felszabadítani a csatornát a következő 24-48 órában, akkor a hajózási cégeknek más útvonalat kell találniuk, amely további egy héttel növelheti az áruszállítást.

A Quartz cikke ugyanakkor rávilágít arra, hogy lehetne ez sokkal rosszabb is: 1967-ben épp 14 áruszállító hajó haladt át a Szuezi-csatornán, amikor kirobbant a Hatnapos háború Izrael és a környező arab országok között (Jordánia, Egyiptom, Szíria), ezzel pedig a csatorna egy háborús övezetté vált. Az egyiptomi hatóságok arra utasították a hajók legénységét, hogy horgonyozzanak le a csatorna legszélesebb részén. Bár a háború csak hat napig tartott, a hajók a következő nyolc évre ott maradtak.

A hajózárlat a sárga flotta becenevet kapta a sivatagi homokra hivatkozva, amely végül bevonta a hajókat, míg a blokádban ültek. Meglehetősen rossz helyen voltak, rossz időben: Izrael offenzívája során megszerezte az irányítást a csatorna keleti partján, míg Egyiptom megtartotta a nyugatot. A háború befejezése után Egyiptom leállította a csatornát, hogy megakadályozza Izraelt abban, hogy használhassa, ehhez törmelékeket, régi hajókat és aknákat használt.

Három nehéz hónap után a hajók legénységének eredeti tagjait végül hazaengedték, ugyanakkor a hajózási társaságok nem akarták felügyelet nélkül hagyni az ott lévő hajókat, így a segítő személyzetek egymást váltották, hogy vigyázzanak a hajókra, és közben kialakították saját nemzetközi közösségüket, a Great Bitter Lake Associationt ( a Great Bitter Lake a csatorna legszélesebb pontja, ott horgonyoztak le a hajók).

Címlapkép: Ahmed Shaker/picture alliance via Getty Images