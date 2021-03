Rusvai Miklós: le kell zárni Magyarországot a járványhelyzet alapján

Rusvai Miklós víruskutató úgy gondolja, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt le kellene zárni Magyarországot.

Ha a járványügyi adatokat vizsgáljuk kizárólag, akkor le kell zárni az Magyarországot, azonban a kormány más szempontokat is mérlegel - mondta el Rusvai Miklós víruskutató az RTL Klub Híradójában. Kiemelte, hogy az átoltottság fokozódik, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy kedvezőbb irányba fordulnak majd a járványügyi adatok. Rusvai szerint Húsvétkor külön szabályokat kellene hozni.

Az RTL-en elhangzott, hogy a Magyarországnál kevésbé fertőzött országok is nálunk sokkal szigorúbb korlátozásokat vezetnek már be. Ausztriában sokkal kisebb a fertőzöttség jelenleg, mint nálunk, de nagyobb a szigor, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is aggasztónak nevezte a magyarországi vírushelyzetet, azonban nem jelentett be újabb korlátozásokat, sőt, a nyitásról beszélt, amit a pedagógusok életveszélyesnek minősítettek.

A Portfolio ma megírta, hogy olyan terhelés alatt vannak a magyar kórházak a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt, ami még nemzetközi viszonylatban is kimagasló. Elemzésünk szerint az egészségügyi ellátórendszer már túlcsordult. A világ összes országa közül Magyarországon követeli az egyik legtöbb áldozatot a vírus.

Ma 9637 volt az új fertőzöttek száma és elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg - közölte a kormányzati koronavírus-portál. Ennyien egy nap alatt a járvány kezdete óta sosem hunytak el. 11 760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen, ez azt jelenti, kis mértékben csökkent a kórházban ápoltak száma, de nőtt a lélegeztetésre szorulóké.

A mai adatok azért is elkeserítők, mert azokban a március 8-i intézkedések hatásának már legalább részben (más szakértők szerint akár teljes egészében) jelentkeznie kell. Vagyis a szigor nem elégséges ahhoz, hogy a járványt visszaszorítsa. A Portfolio értelmezése szerint az egészségügyi terhelés már ma is túlhaladja a kapacitásait (már nem tud mindenkit a tőle telhető legjobb színvonalon ellátni), ezért további szigorítás nélkül még nagyon sokáig marad fent ez az állapot, ami sajnos az áldozatok számának növekedésével jár.

Címlapkép: Getty Images