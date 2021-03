Tombol a járvány Magyarországon, a kórházak nem bírják tovább

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

A világon továbbra is tombol a harmadik hullám, ez Magyarországra is igaz, már globális szinten is a második helyre kerültünk a járványban elhunytak számát népességarányosan tekintve. Ma délelőtt tart Gulyás Gergely és Szentkirállyi Alexandra Kormányinfót tart, amelyen kiderül, mit tervez a kormány a jáérványügyi intézkedésekkel, milyen korlátozásokra készülhetünk. A koronavírus-járványról szóló híreinket ebben a cikkünkben gyűjtjük össze.