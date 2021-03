Iskolák újranyitása: nem stimmelnek Orbán Viktor számai

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a tanárok beoltása után 8-9 nappal újranyithatóak az iskolák. A szakirodalom szerint azonban 21 nap kell a védettség kialakulásához, de a legtöbb vakcina esetén csak a 2. dózist követően alakul ki a teljes védettség, ez pedig több, mint egy hónapot jelent. Az április 19-ei biztonságos újranyitáshoz mostanra már be kellett volna oltani a tanárokat.

"Az iskolák esetében 102 ezer regisztrált iskolai dolgozóról beszélünk, közülük 20 ezret már beoltottak. A fennmaradó dolgozók április 10-ig megkaphatják az első oltást, majd várnunk kell 8-9 napot ahhoz, hogy a vakcina hasson és így ma reális esélyünk van arra, hogy április 19-én újraindulnak az iskolák. Április 19-én egyébként 3 millió felett lesz az első oltással már rendelkezők száma. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy az óvodák, az általános iskolák, és a középiskolák minden valószínűség szerint április 19-én újraindulnak" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Vagyis a miniszterelnök szerint 8-9 nap kell a védettség kialakulásához az első oltás után. Ezt azonban nem tudjuk, hogy a miniszterelnök honnan vette, hiszen még a kormányzat tájékoztatóiban is más számokat láthatunk.

Orbán Viktor szavaival szemben a koronavirus.gov.hu-n található, hivatalos kormányzati anyag szerint a védettség kapcsán a következőt kell tudni: "A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra van szükség, vakcinát 21 illetve 28 napos különbséggel szükséges beadni. A 2. dózis néhány napos (1-4 nap) türelmi időn belüli beadása érvényesnek tekinthető. Ha az első adag beadása óta több mint 21/28 nap telt el, a második oltást a lehető leghamarabb kell beadni (de nem kell megismételni az adagokat). Az oltottak védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni."

Természetesen minden oltás más és más, így egyedileg kellene vizsgálni, hogy melyiknél mikor alakul ki a védettség. Az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinák leirata alapján ebbe betekintést nyerhetünk. Az AstraZeneca saját vakcinájáról szóló anyaga pl. így szól: "A védettség a COVID-19 Vaccine AstraZeneca első dózisát követően körülbelül 3 héttel alakul ki. Lehetséges, hogy a második adag beadását követő 15 napig a védettség nem teljes." Vagyis a minimális védettséghez 21 nap kell, szemben a miniszterelnök által közölt 8-9-cel.

A Pfizer/BioNTech vakcinájának leirata pedig azt írja, hogy lehetséges, hogy az oltottak nem lesznek teljesen védettek a vakcina második adagját követő 7. napig. A Modernánál azt írják, hogy lehetséges, hogy a beoltott személyek nem lesznek teljesen védettek a vakcina második adagját követő 14. napig.

A Portfolio az iskolák egy hónapra tervezett bezárását követően megírta, hogy csak akkor lehetne valamennyire biztonságosan újranyitni az iskolákat, ha a zárás pillanatában beoltják a tanárokat a vírus ellen, hogy kialakuljon a védettségük (ehhez egy hónap kell), ellenkező esetben újra az iskolák válhatnak a vírus gócpontjaivá az újranyitás után, ahogy a 3. hullám elején is történt. Az általános iskolák zárva tartásának első három hetében azonban a kormány elzárkózott a tanárok beoltásától, Gulyás Gergely miniszter tegnap jelentette be, hogy mégis beoltják őket. A mostani tervek szerint az iskolák április 7-e helyett április 19-én nyithatnak, ahhoz azonban, hogy ez biztonságosan megtörténjen, már be kellett volna oltani a pedagógusokat a múlt héten.

