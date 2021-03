Védőoltások: Magyarország már az első helyen áll egész Európában

A vasárnapi állapotok szerint Magyarország került az uniós ranglista élére a felnőtt lakosság átoltottsága terén. Hosszú ideje álltunk Málta mögött a második helyen, azonban mostanra - hacsak hajszállal is, de - megelőztük a szigetországot.

Élen Magyarország

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ vasárnapi adatai szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 21,6%-a kapta meg legalább az első oltását, míg a második helyen Málta áll 21,5%-os arányával. Ezzel hazánk a képzeletbeli dobogó második helyéről az első helyre lépett.

A lenti térkép azt mutatja meg, hogy az egyes uniós tagállamok milyen arányban oltották át a 18 év feletti lakosságot, legalább az első adag vakcinával. Minél sötétebb zöld egy ország, annál magasabb ez az arányszám. (Az Olaszország alatt fekvő Málta sötétzöld színe nem látszódik ugyan a térképen erőteljesen, azonban ők állnak a második helyen.)

A magyar adat egyébként messze meghaladja az EU átlagát, az ugyanis 12,3%-on áll. Érdemes felidézni Orbán Viktor két héttel ezelőtti videójában mondottakat. Ebben a kormányfő azt hangoztatta, hogy

Magyarország nem más európai országgal futunk versenyt, hanem a vírussal, a vírust akarjuk legyőzni.

Magyarország éllovas tud maradni a vakcinázottság tekintetében az EU-ban - vetítette előre március közepén a kormányfő.

Mindenesetre jelzésértékű, hogy az 5 fajta különböző vakcinának köszönhetően és a beérkezett - az egész EU szintjén kimagasló - vakcinamennyiség miatt hazánk az élen jár az átoltottság tekinteténben.

Tartani kell a tempót

Az átoltottság sebessége több szempontból is rendkívül fontos. Az elmúlt napokban ugyanis Magyarország nemcsak olyan nemzetközi rangsorban szerepelt az élen (és szerepel azóta is), amely kedvező képet fest hazánk koronavírus-védekezési teljesítményéről. Magyarország ugyanis a héten a világon a második legrosszabb teljesítményt tudja felmutatni a járvány kezdete óta vizsgált halálozások tekintetében, lakosságarányosan. Csehország áll ebben a mutatóban az élen, de ha így mennek a folyamatok, akkor ebben a szomorú mutatóban is az élre kerül hazánk.

A vakcina nyomán kialakuló védettség tehát kimagaslóan fontos, a március 8-án bevezetett korlátozó intézkedések ugyanis nem elegendőek ahhoz, hogy érdemben fékezzék a járvány terjedését és a kórházak telítődését.

A védőoltások felfuttatásának másik nagyon fontos oka a kormány nyitási stratégiája. A kormány ígérete, valamint a szombaton megjelent rendelet értelmében ugyanis 2,5 millió beoltott esetén indul meg az újranyitás első fázisa, ezekkel a lépésekkel:

A kijárási tilalom időszaka a most érvényben lévő este 7 órától reggel 5-ig tartó időszakkal szemben este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak lesz.

Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak lesz, azaz fél órával előbb zárnak az üzletek, mint hogy a kijárási korlátozás életbe lép.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, kinyithat az összes bolt, a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók, de újfajta korlátozások szerint.

A boltokban 10 négyzetméterenként 1 vásárló tartózkodhat.

A vendéglátó üzletek ugyanakkor egyelőre nem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek.

Címlapkép forrása: A Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina első adagjával beoltanak egy nőt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. március 28-án. Forrás: MTI/Vajda János