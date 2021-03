Érezteti a hatását a koronavírus a magyar munkaerőpiacon

Februárban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 550 ezer fő volt, ami – jórészt a koronavírus okozta járvány gazdasági következményeként – 104 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor 14 ezerrel több, mint az előző hónapban, derült ki a KSH adataiból. Az adatok arról tanúskodnak, hogy a foglalkoztatás érdemben csökkent a járvány hatására, amiben szerepet játszik, hogy a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai körében csökkent a foglalkoztatottság, de meggyengült a hazai elsődleges munkaerőpiac is.

A Portfolio számításai szerint egy év alatt közel 25 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma, 35 ezerrel kevesebben dolgoznak külföldi telephelyen, és 44 ezer fővel mérséklődött a foglalkoztatottak száma a hazai elsődleges munkaerőpiacon. Így a hazai versenyszférában és az állami szektorban (közmunkásokat leszámítva) 4 millió 370 ezren dolgoztak februárban.

Ahogy a fenti ábrán látható, a koronavírus-járvány első hullámában látott foglalkoztatáscsökkenés után a tavalyi év második felében jelentős mértékben javult a helyzet, azonban a fellángoló járvány újra kedvezőtlenebb adatokat hozott az idei évre. A háromhavi mozgóátlagok is lefordultak, hiszen a gyenge januári foglalkoztatási adat után a február sem lett érdemben jobb. Az év elején látott csökkenésben természetesen szezonális hatások is szerepet játszanak, de ez csak egy részét magyarázza a foglalkoztatás csökkenésének.

A munkanélküliségi adatok az elmúlt hónapokban a szokásosnál sokkal nagyobb ingadozást és bizonytalanságot mutattak, miután a KSH módszertani okokból nem minden állásvesztőt tekint munkanélkülinek. Csak azokat sorolja ide, akiknek nincs munkája, az elmúlt 4 hétben aktívan keresett munkát, és ha találna, 2 héten belül munkába is tudna állni. Ebben azonban sokakat a járványhelyzet is hátráltat. A KSH 213 ezer munkanélkülit számlált februárban, ami az előző év azonos időszakához képpest 46 ezer fős növekedés. A munkanélküliségi ráta 1 százalékponttal, 4,5%-ra emelkedett egy év alatt, januárhoz képest azonban 25 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma. A munkanélküliségi adatok bizonytalansága tetten érhető abban is, hogy az aktív népesség száma jelentős mértékben csökkent februárban is, vagyis könnyen lehet, hogy a KSH most is sok állásvesztőt/álláskeresőt az inaktívak táborába sorolt, nem a munkanélküliekébe.

Éppen ezért a KSH munkanélküli számainál sokkal megbízhatóbb képet ad az állástalanokról a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatsora, amely stabilan 300 ezer fő feletti álláskeresőt számlál. Az elmúlt hónapokban kismértékű emelkedést láthattunk az adatokban, amely összhangban van azzal, hogy Magyarországon a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások kedvezőtlen helyzetben tartják a munkaerőpiacot. Az NFSZ regiszterében található 302 ezer álláskereső csaknem 15%-os növekedés egy év alatt.

A foglalkoztatás várhatóan a következő hónapokban is gyenge lesz, hiszen a koronavírus-járvány harmadik hullámának a hatásai csak március-áprilisban lesznek majd láthatóak. Tartós munkaerőpiaci fordulatra akkor számíthatunk, ha a korlátozó intézkedések feloldódnak és a járvány visszaszorul.

