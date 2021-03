Kiderült: tényleg nagyon hatékony a Pfizer és a Moderna vakcinája a való életben is

A Pfizer/BioNtech és a Moderna vakcinájának első dózisa beadását követően két héttel már 80%-kal, a második dózis után két héttel pedig 90%-kal csökkent a koronavírussal való, akár tünetmentes megfertőződés esélye az Egyesült Államok első, valós körülmények között végzett vizsgálatai alapján – tette közzé az amerikai betegségmegelőzési és kontroll központ (CDC) hétfő este. Ez megerősíti egy korábbi izraeli, szintén valós körülmények közötti utókövetéses vizsgálat eredményét, ahol 94%-os eredmény jött ki.

Az amerikai kutatásban 3950 egészségügyi, frontvonalban dolgozó felnőtt vett részt 13 héten keresztül (december 14-től március 13-ig), akiket hetente teszteltek, hogy az akár tünetmentes fertőződésük esélyét is tetten érhessék. A két szóban forgó vakcina a legújabb, ún. hírvivő RNS-en alapul és ezzel a techmológiával készítik fel a szervezetet arra, hogy hogyan ismerje fel gyorsan és hogyan tudja gyorsan leküzdeni a koronavírus fertőzést.

Az amerikai mintába bekerült felnőtteknek legalább 74%-a csak az első dózist kapta meg (ezekre az esetekre történt utókövetés), ami azt jelzi, hogy már az első dózis beadása is valóban jelentős mértékben véd, de be kell tartani a gyártói ajánlást, miszerint a második dózis is kell az ígért magas védelemhez az első után nagyjából egy hónappal.

