Kifakadt a WHO vezére, hogy nem vizsgálták ki rendesen a laborból kiszivárgott koronavírus elméletét

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom szerint a Kínában a koronavírus eredetét kutató csapat nem vizsgálta meg kellően azt az elméletet, hogy a vírus esetleg a Vuhani Virológiai Intézet laborjából szabadult-e el, mielőtt arra a következtetésre jutott, hogy a denevérek és az emberek között egy másik közvetítő állat adhatta át a vírust.

A WHO által Kínában végzett kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a koronavírus nagy valószínűséggel egy köztes állatfajon keresztül denevérről terjedt át az emberre. A WHO szakértőinek év eleji vuhani vizsgálódásainak eredményeit összesítő, a kínai hatóságok által biztosított adatokon alapuló jelentés a vírus vuhani laborból történő kikerülését „nagyon valószínűtlen” hipotézisnek tartja.

A WHO főigazgatója úgy véli, még ha ez egy igen valószínűtlen hipotézis is, a kutatócsapatnak további vizsgálatokat kell tenniük. Közölte, ha kell, további erőforrásokat biztosít erre, új szakértőket von be a kutatásba, ugyanis nem hiszi, hogy az eddigi kutatás kielégítő lett volna - írja a Bloomberg. A főigazgató kommentárjait a WHO tagországainak mai tájékoztatóján tette.

Hogy megvizsgálhassuk az első detektált eseteket, teljes hozzáférést kell kapnia a tudósoknak az adatokhoz, köztük legalább a 2019 szeptemberi biológiai mintákhoz. Még nem találtuk meg a vírus forrását, és folytatnunk kell a tudományos kutatást, nem hagyhatunk egyetlen követ sem felfordítatlanul.

- jelentette ki.

