Sosem késett ennyit a napi koronavírus adat, de megtudtuk, hogy szomorú lesz a szám

Sosem késett még ennyit a napi koronavírusos adatközlés, hiszen fél 11 van és még mindig nem tették közzé az előző 24 órára vonatkozó adatokat, de a Kossuth Rádió ma reggeli adásából kiderült egy nagyon szomorú szám. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője ugyanis a fél 8 utáni élő interjúban elárulta, hogy "tegnap ugye csaknem 8 ezer esetet regisztráltak" és azt is mondta, hogy nőtt a kórházban ápoltak száma és összességében felfelé ívelő szakaszában van még mindig a járvány, ezért csak a legszűkebb családi körben javasolja tölteni a húsvéti ünnepeket. A közel 8 ezer fős adat a keddi napokat tekintve példátlanul magas és valóban azt jelzi, hogy a jelenleg érvényes járványügyi korlátozások mellett még mindig csak egyre gyorsul a járvány, és ezért valójában inkább az emberek önkorlátozását, önuralmát kéri a járványügy a fertőzés terjedésének lassítására.

Az NNK főosztályvezetője úgy fogalmazott a műsorban, hogy „még mindig úgy tűnik, hogy a járvány felfutó szakaszában van”, hiszen a hétvégére elérte a napi 10 ezret az új fertőzöttek száma és „tegnap ugye csaknem 8 ezer esetet regisztráltak”, illetve „a kórházban kezeltek száma növekszik”. Emiatt azt mondta: „nehéz napok, hetek” előtt állunk.

Mindez azt jelenti, hogy

Valójában a magyar hatóságok már ismerik a friss járványügyi adatokat, de mégsem tették közzé fél 11-ig, ami példátlan.

Nem zárjuk ki azonban azt sem, hogy a főosztályvezető valójában a vasárnapi adatra utalt (7263 új fertőzött), de azt ugye inkább lefelé szokták kerekíteni, nem felfelé.

Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy „A járványügyi korlátozó intézkedések annak érdekében lettek bevezetve, hogy az egészségügyre nehezedő nyomást csökkentsük és mindenki az állapotának megfelelő ellátást kapjon és ezt az egészségügyi intézmények bírják is, tehát mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy a betegek kezelése a lehető legmagasabb szinten megtörténjen.”

Arra műsorvezetői kérdésre, hogy „mit gondol, mitől terjed ez így, hiszen a korlátozó intézkedések elég hosszú ideje érvényben vannak” és „mi az oka annak, hogy ilyen szomorúak ezek a számok?”, úgy reagált Galgóczi, hogy „jelenleg a közösségben terjedő brit mutáció egy olyan változata a vírusnak, ami sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben tud terjedni és súlyosabb fertőzéseket is tud okozni”.

Hozzátette:

azt gondolom, hogy a korlátozó intézkedések ellenére kicsit még a lakosságnak is fegyelmezettebbnek kell lenni annak érdekében, hogy valóban a kontaktusok számát tudjuk csökkenteni, és ezáltal a járvány terjedését megakadályozzuk.

Elismerte, hogy ez nehézségekkel jár, hiszen „itt a jó idő, a hétvégén is sokan kimozdultak, ami természetes is”, azonban a másfél méteres távolság, maszkviselési kötelezettség ebben az esetben is fontos. Arra a kérdésre, hogy mit tanácsol a közelgő húsvét kapcsán, azt mondta:

A szűk családi körrel történő kapcsolat az, ami megakadályozhatja, hogy emelkedő esetszámokat lássuk, illetve a járvány terjedjen, ezért én azt javaslom, hogy a legszűkebb családi körben töltsük ezt az ünnepet.

Elismerte, hogy már egy évvel ezelőtt is ugyanezt tanácsolták, de most is fontos, hogy „tényleg csak a szűk család jöjjön össze” és „a járványügyi szabályok betartása nagyon fontos, azaz kézmosás, maszkviselés, szellőztetés, tüsszentési etikett”. Mindez „azért fontos, hogy a járvány terjedése lassuljon” és az esetszámok emelkedését meg lehessen fékezni.

Arra kérdésre, hogy mit tanácsol azoknak a nagyszülőknek, akik már megkapták az első oltást, mehetnek-e hozzájuk az unokák látogatásra, azt mondta: „rövid látogatás lehetséges” a higiéniai és maszkviselési szabályok betartása mellett. Úgy fogalmazott, hogy „aki az első oltást kapta meg, ő is már biztonságosan szervezhet programot”, de utána azt is mondta, hogy „mindegyik oltás után szükséges egy időszak”, ami alatt elkezd kialakulni a védelem és úgy fogalmazott, hogy „az első oltás után 10-14 nap már bizonyos szintű védelmet nyújt”.

Ezért fontos az, hogy senki ne nyugodjon meg, hogy ő már védett és nem fertőződhet meg és nem fertőzhet senkit, hiszen tapasztaljuk, hogy vannak megbetegedések az első oltások után is

- szögezte le.

A húsvéti szabadidős programok kapcsán azt tanácsolta, hogy „kerüljük a zsúfolt helyeket, csak szűk családi körben menjünk el kirándulásra, azaz az egy háztartásban élők”, amely során a másfél méteres távolság javasolt és a maszkviselési szabályokat be kell tartani.

Az oltási program kapcsán a főosztályvezető jelezte, hogy „már több, mint 1,9 millió ember első oltást kapott” és „folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, minden anyagot felhasználunk”. Elárulta, hogy

jövő héten a pedagógusoknak az oltása kerül sorra, és a várandósok is jelentkezhetnek a háziorvosoknál

és utóbbi kör beoltása oltópontokra irányítással történik majd meg.

Jelezte, hogy amíg el nem érjük a 65 éven felüliek között a regisztráltaknál a csaknem teljes átoltottságot, addig ők élveznek prioritást az elérhető vakcinák beoltása terén.

Címlapkép forrása: Oltópont Budapesten, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban 2021. március 29-én.MTI/Kovács Attila