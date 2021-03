Sosem késett ennyit a napi koronavírus adat, de úgy tűnik, hogy szomorú lesz a szám

Sosem késett még ennyit a napi koronavírusos adatközlés, hiszen fél 11 van és még mindig nem tették közzé az előző 24 órára vonatkozó adatokat, közben a Kossuth Rádiónak ma reggeli nyilatkozott Galgóczi Ágnes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője fél 8 utáni élő interjúban úgy fogalmazott, hogy "tegnap ugye csaknem 8 ezer esetet regisztráltak" és azt is mondta, hogy nőtt a kórházban ápoltak száma és összességében felfelé ívelő szakaszában van még mindig a járvány, ezért csak a legszűkebb családi körben javasolja tölteni a húsvéti ünnepeket. Az élő műsor és az idézett kifejezés alapján arra lehetett gondolni, hogy a kedden közzétett hétfői adatról beszél Galgóczi a közel 8 ezer fős adatnál, de végül úgy tűnik, hogy csak rosszul kerekített és a hétfőn közzétett vasárnapi 7263 fős számra utalt. Mindenesetre ő és később az országos tisztifőorvos is egybehangzóan azt mondta, hogy még mindig a harmadik hullám felfelé ívelő szakaszában vagyunk és Müller Cecília azt is mondta az adatközléssel egyszerre kezdődött operatív törzs tájékoztatón, hogy a friss, 4609 fős adat ne tévesszen meg senkit. A friss adatokról készült cikkünk a grafikonokkal itt érhető el.