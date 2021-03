Gyorsan nőttek a keresetek, de kettészakadt a munkaerőpiac

A vártnál gyorsabb béremelkedésről számolnak be a szakértők, azonban kiemelik, hogy számos kérdőjel övezi a bérnövekedés ütemét.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 411 000 forint, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 273 300 forint volt, mindkettő 9,5%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek a vállalkozások körében 8,5%-kal nőttek, a költségvetésben viszont ennél gyorsabban, 13,3%-kal emelkedtek a bérek.

„A minimálbér-emelés januári elmaradása ellenére továbbra is közel kétszámjegyű bérnövekedést regisztrált a KSH” – írja Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. A 9,5 százalékos növekedés alig marad el a decemberi bérdinamikától.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 28. Megjelent a döntés a 2021-es minimálbérről

A vállalati szférában jelentősen mérséklődött a bérkiáramlás, éves alapon 8,5 százalékkal nőttek a bérek, de ez is egyértelműen pozitív meglepetésnek számít. Fontos azonban megjegyezni, hogy a továbbra is magas bérnövekedés egy része egy technikai tényező következménye. „A statisztika a teljes munkaidősök béralakulását veszi figyelembe. A koronavírus második hulláma során januárban azonban ismét egyre többen térhettek át részmunkaidős foglalkoztatásra vagy veszítették el állásukat. Ebben a folyamatban elsősorban azok a szektorok érintettek, amelyek eleve átlag alatti bérezést mutattak. Ennek következtében az összetételhatás vélhetően felfelé húzta a béreket” – írja Virovácz Péter, aki kitért arra is, hogy erre utalhat az is, hogy éves összevetésben az alkalmazottak száma 2,5 százalékkal csökkent.

A költségvetési szférában messze átlag feletti bérdinamikát látni januárban. A 13,3 százalékos év/év növekmény tavaly június (az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása) óta a legmagasabb adat. Ebből már szinte egyértelműen kiderül, hogy az összetételhatás mellett az állami szférában zajló tervezett bérrendezések mozgatták a bérdinamikát – fogalmazott az elemző.

Az ING szakértője kiemelte, hogy a béradatok alakulását azonban egyáltalán nem tükrözi a fogyasztás alakulása. Januárban ugyanis éves összevetésben 1,8 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A fogyasztás és a bérnövekedés jelentősen elvált egymástól, ami részben jelentheti az óvatossági megtakarítások folyamatos erősödését, de ugyanúgy azt is jelzi, hogy a valós bérkiáramlás és a rendelkezésre álló jövedelem növekedése a hivatalos bérstatisztikánál jóval mérsékeltebb lehet – vélekedik Virovácz.

Előre tekintve, a 2021-es évkezdet meglehetősen kecsegtető, ugyanakkor a hónapok előrehaladtával a bérdinamika fokozatos lassulására számít a szakértő a bázishatások következtében, év végére pedig 4,5-5 százalék közelébe süllyedhet a mutató.

Horváth András, a TakarékBank vezető közgazdásza hangsúlyozta, hogy a várakozásokat felülmúlva és a járvány ellenére 9.5%-kal nőttek a bruttó bérek januárban, az alacsonyabb minimálbéremelés ellenére az idei évet is erősen kezdi a hazai bérdinamika.

A nemzetgazdaságban teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 1,6%-os éves csökkenést mutatott a hónapban az előző havi 2,6% után. A továbbra is a megszokott módon üzemelő szektorokban pedig változatlanul erőteljes a bérdinamika, az egészségügyben pedig ezen belül is közel 30%-kal emelkedtek a bérek januárban. Ez a „kettészakadtság” lesz idén várhatóan a legerősebb trend a munkaerőpiacon, azok a szektorok, ahol a korlátozások alapvetően nem érintik az üzletmenetet továbbra is jelentős béremeléseket hajtanak végre a munkaerő megtartása és odavonzása érdekében, míg az erőteljesen érintett szektorokban a 4%-os minimálbérnövekedés körüli emelkedés várható – prognosztizálja Horváth András.

A tavalyi évben a bérdinamikához még jelentős segítséget nyújtó erőteljes minimálbéremelés az idei évben kevésbé fog támaszt jelenteni, a megállapodás szerint 4%-kal, majd a második félévben esetlegesen további 1%-kal növekvő minimálbér és garantált bérminimum jelentősen alacsonyabb a korábbi évek szintjénél és a régiós versenytársak növekedési szintjénél is, így valamelyest romlani fog a hazai bérek relatív pozíciója idén – írja a TakarékBank elemzője.

A várakozása idénre 8,5%-ot elérő bérnövekedés és 4,5%-os reálbérnövekedés, mivel több szektorban továbbra is érzékelhető munkaerőhiány és láthatóan erőteljes maradt a bérdinamika a vírus által érdemben nem értintett szektorokban. Egyes szektorok munkavállalóinak alkupozíciója némileg gyengébb maradhat még a jelenlegi helyzetben, főleg a „szakmát is váltani kényszerülők” esetében, de a hiányszakmák és a képzett munkavállalók esetében csak kisebb lassulás várható a béremelkedési ütemben. Az év második felében az esetlegesen várható újranyitás pedig erőteljesen felfele mutató kockázatot jelent a pályájára, mivel az elhalasztott kereslet következtében akár a pandémia előtti szintet is meghaladó lehet a munkaerő-kereslet bizonyos ágazatokban, ami tovább erősítheti az idei bérdinamikát - vélte Horváth András.

Címlapkép: Getty Images