Kevesebben dolgozhattak otthonról a második hullámban, mint az elsőben

Sokkal többen dolgoztak otthonról a koronavírus-járvány első hullámában, mint a másodikban – derült ki a KSH friss adataiból. A távmunkában még februárban is messze elmaradtunk az első hullám csúcsától.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A járvány első hullámában, tavaly tavasszal 700 ezren dolgoztak otthonról alkalmanként vagy rendszeresen, miközben a második hullámban, 2020 végén csak kb. 400 ezren. Vagyis a munkáltatók kevésbé voltak rugalmasak akkor, amikor sokkal nagyobb volt a koronavírus-járvány.

A korlátozó intézkedések sem voltak olyan szigorúak a járvány második hullámában, és a kormány részéről csak márciusban, a járvány harmadik hullámában érkezett meg az a rendelet, amelynek az volt a célja, hogy a munkáltatók támogassák a távmunkát. A visszafogottabb korlátozások hatására egyébként nem is nőtt a munkanélküliség a tavalyi év utolsó hónapjaiban, igaz, idén újra romlanak a foglalkoztatási adatok.

A mikrotörténetek alapján sok munkáltató csak akkor rendelte el az otthoni munkavégzést - olyan munkakörökben is, ahol a feltételek adottak - a járvány második (és harmadik) hullámában, amikor felütötte a fejét a koronavírus az alkalmazottak között, vagy akkor, amikor már a tevékenység működését veszélyeztette a vírus terjedése. Ezt most megerősíti a KSH adatközlése is, hiszen a járvány második hullámában közepén, tavaly év végén arányait tekintve alig több mint fele annyian dolgoztak távmunkában, mint az első hullámban. A márciusi szigorúbb korlátozások hatására valószínűleg tovább fog emelkedni az otthoni munkavégzés.

Természetesen az adatokból az is látszik, hogy a munkáltatók egy része rugalmasan, gyorsan reagált a járvány második hullámára, nem várt a kormányzati szabályozásra. Sokan tartósan fenntartották a távmunkát, illetve volt, ahol szeptember-októbertől újra áttértek az otthoni munkavégzésre, annak ellenére, hogy akkor még nem voltak újabb hatósági járványügyi korlátozások a munkavégzés kapcsán és rendelet sem célozta az otthoni munkavégzést.

Címlapkép: Getty Images