Nincs meglepetés: egyelőre nem ad okot aggodalomra az európai áremelkedés

A márciusi fő inflációs index az eurózónában megfelelt az elemzői várakozásoknak, a maginflációs index viszont elmaradt a konszenzustól. Márciusban még elmaradt az infláció megugrása, de áprilisban már meglepő lenne, ha nem látnánk magasabb inflációt.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Márciusban 1,3%-kal nőttek az árak az előző év azonos időszakához képest az eurózónában, ami érezhető emelkedésnek számít a februári inflációhoz (0,9%) képest, de ez egyáltalán nem számít meglepetésnek - az elemzők pont 1,3%-os áremelkedést vártak.

Némileg meglepő viszont a maginflációs index alakulása, az ugyanis nemcsak az elemzői várakozásoktól, hanem az előző hónapban látott áremelkedéstől is elmarad. 0,9% volt a maginfláció márciusban, az elemzők 1,2%-ot vártak a februári 1,1%-os áremelkedés után.

Az infláció emelkedése így is elkerülhetetlen, hiszen a koronavírus tavalyi berobbanása dezinflációs hatású volt, az alacsony bázis miatt pedig idén elkerülhetetlenül nőni fognak az árak - főleg áprilisban számíthatunk látványos emelkedésre, hiszen tavaly ebben a hónapban estek nagyot az olajárak.

A bázishatásból eredő technikai jellegű áremelkedéssel viszont az EKB-nak nem lesz sok dolga, és be is jelentették, hogy az infláció ideiglenes célsáv fölé emelkedésén átnéznek. Tartósan az EKB továbbra is arra számít, hogy az infláció a célsáv alatt maradhat. Ha a kereslet megugrása a gazdaságok újranyitásával a vártnál erőteljesebb inflációs hatást fejt ki, akkor viszont az EKB-t a folyamatok akár beavatkozásra is késztethetik, de ezt egyelőre lehetetlen előre jelezni.

Az inflációs aggodalmak a piacokon is megjelentek, az amerikai kötvényhozamok emelkedtek, ahogy az inflációs várakozások emelkedésével egyre kevésbé kifizetődő kötvényekbe fektetni. Európában ennek csak csekély hatása volt, de az EKB megelőzendő a problémát bejelentette, hogy felturbózza a pandémiás eszközvásárlási programját, és több állampapírt vásárol, hogy leszorítsa a kötvényhozamokat.

Címlapkép: Getty Images