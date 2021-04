Elárult néhány fontos számot Orbán Viktor – Bemutatjuk a nyitás várható menetrendjét

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Többlépcsős nyitás, időhatározók nélkül

A „nyitás csalóka kifejezés” – hűtötte a szerda esti interjú elején a kedélyeket Orbán Viktor arra hivatkozva, hogy most még nagyon magasak a fertőzési számok, illetve miután elérjük a 2,5 millió elsőre beoltottat a húsvét utáni héten, valójában csak a március 8. óta érvényes járványügyi korlátozásokból lépünk vissza (megnyitnak a boltok négyzetméter alapján és közben kitolódik a kijárási korlátozás kezdete este 10-re). A nevelési-oktatási intézmények újranyitására továbbra is reálisnak tartja a kormányfő április 19-et, aztán a nyitás második fázisáról csak annyit mondott időhatározó nélkül, hogy „munkalehetőséget kell adni” a szállodáknak és éttermeknek, azaz azok nyitása jöhet.

Ezek után „jöhet a harmadik-negyedik lépcső”, de ezekről a nyitási lépésekről még nem akart beszélni a miniszterelnök, mert „túlságosan szemben áll a magas fertőzési számokkal és a vakcinák számával.” Annyit ígért csak, hogy „mindig egy héttel a soron következő lépés előtt” a kormány és az operatív törzs tájékoztatja majd a nyilvánosságot, hiszen „nem megy egyik napról a másikra” semmilyen üzleti-társadalmi tevékenység újraindítása, „előre tudni kell az embereknek, hogy megtervezhessék” a dolgokat.

A vakcina téma kapcsán néhány konkrét számot is mondott a kormányfő, hiszen úgy fogalmazott, hogy „ma vagyunk 2 millió 11 ezer ember számára elérhető” vakcinánál, de valószínűleg az elsőre beoltottak számára gondolt, hiszen tegnap pont ennyinél állt a számláló. Éppen ezért az általa elmondott további számokat („április 4-ig 2 millió 356 ezernyi vakcinánk” lesz, „május elején 4 millió 121 ezer darab vakcina” lesz, „május végére, június elejére el tudunk jutni a 7 millió vakcinához”) is valószínűleg úgy kell érteni, mint az adott időpontra várhatóan első oltással rendelkező emberek száma. Ezeknek a számoknak a jelzésével egyébként éppen segíti az üzleti-gazdasági döntéshozókat, hogy tervezni tudják a nyitás várható menetrendjét és mi is ehhez igyekszünk hozzájárulni az alábbi kalkulációkkal.

Mikor mennyi vakcinából olthatunk?

Mivel többlépcsős nyitásról beszélt a kormányfő és a kerek számoknak (2 millió, 4 millió, 7 millió elsőre beoltott) láthatóan van befolyásoló ereje a nyitás tervezésére, ezért frissítettük a modellbecslésünket, hogy az egyes nyitási „mérföldköveket” mikorra lehetne elérni. Ehhez figyelembe vettük azt, hogy

kedd estig pontosan mennyi vakcina érkezett Magyarországra,

milyen oltási tempót jelzett az operatív törzs a 65 év felettiek és pedagógusok beoltására április 10-ig,

szerdáig mennyi embert oltottak be elsőre.

Amint az alábbi táblázatban látható: kedd estig már 4,33 millió dózisnyi, 2,417 millió embernek elegendő, vakcina érkezett Magyarországra, miközben szerdáig „csak” 2 millió 11 ezer embert tudtak beoltani. Ennek a különbségnek az az oka, hogy a megérkezett kínai és orosz vakcinákat a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) szállítmányonként kell megvizsgálnia és csak utána szabadítja fel az oltáshoz. A táblázat utolsó oszlopában szép magas arányt látunk az orosz vakcinánál (55%), de fontos tudni, hogy a Szputnyik teljes 2 milliós dózisát április 22-ig le kell számítania a gyártónak a 3 hónapos szerződés szerint, így tehát az oroszok valójában időarányosan el vannak maradva a menetrendtől. A kínai vakcinából a legnagyobb tétel (3,5 millió dózis) majd május közepe és június közepe között érkezik, ez pedig lényeges tényező lesz abban, hogy akkoriban gyorsan fel tud majd futni az átoltottság.

Az uniós vakcináknál lakosságarányosan osztják el a szállítható dózisokat, és azoknál a hosszabb futamidejű szerződések miatt még alacsonyak a teljesítési arányok. A Pfizer/BioNtech és a Moderna egyébként a szerződéses ütemnek megfelelően teljesít, az AstraZeneca vakcinájából viszont sokkal kevesebb jött, aminek az lehet a fő oka, hogy a brit-svéd gyártó a brit piac kiszolgálását részesíti előnyben, megsértve ezzel az unió és így a Magyarország felé vállalt kötelezettségei (a Janssen vakcinából április második felétől jöhet leghamarabb Magyarországra).

Egy hónapon belül 4 millió beoltott lehet

Az oltási terv friss információi alapján most csütörtök-szombat között, illetve jövő csütörtök-szombat között oltják a pedagógusokat, nevelési intézmények egyéb dolgozóit, így ezekkel is kalkulálva az várható, hogy április 11-re elérhető a 2,5 millió fős elsőre átoltottsági határ, amihez a kormány a nyitás első lépéseit köti (kijárási korlátozás szűkítése, boltok négyzetméter alapú nyitása, április 19-től nevelési intézmények nyitása).

Amint az elérhető vakcinakínálat alapján felvázoljuk, utána gyors ütemben elérhetőnek tűnik a 3, majd a 4 millió fős átoltottsági határ is. Utóbbit a jelenlegi ismereteink alapján április 26-ra tesszük, azaz

egy hónapon belül a mostani 2 milliós átoltottság duplázódhat, ami összhangban van azzal, amit Orbán Viktor az interjúban jelzett.

Mikorra érhetők el a kerek oltási számok?

Azt is megbecsültük, hogy mindezek után milyen pálya mentén haladhat további az oltási folyamat Magyarországon és amint az alábbi táblázatban látható: május közepére már a 6 millió beoltott is elérhetőnek tűnik, az Orbán Viktor által említett 7 milliós határt pedig mi május 27-re látjuk elérhetőnek, ő „május végére, június elejére” tette ennek a szintnek az elérését.

Nagy kérdés persze, hogy a keddre mondott 3,7 millió fős regisztrációs szám mikor és milyen ütemben fog emelkedni, de a múlt heti KSH-felmérés üzenete ismét az, hogy az oltási hajlandóság folyamatosan erősödik és már az emberek 52%-a biztosan oltakozna, további 21% pedig talán. A kettő együtt 73%-os tábort ad és amint a becsléseket tartalmazó táblázatunk alján látható: a felnőtt lakosságon belüli 70%-os oltási határ (egyelőre csak őket oltják) május 12-re is elérhetőnek mutatkozik.

Óvatos, elnyújtott nyitás várható

A fentiek elvileg ambiciózus gazdasági-intézményi nyitási pályát is lehetővé tennének, de a brit és amerikai példák is mutatják, hogy fontos az óvatosság, a fokozatosság, mert még viszonylag magas átoltottság mellett is kialakulhat negyedik hullám; Amerikában ez sajnos el is indult.

Feltehetően éppen ezért nem mondott egyelőre konkrét nyitási terveket konkrét átoltottsági mérföldkövekhez kötve a kormányfő, mert nem akarja megkötni a saját kezét ezekkel a várakozásokat horgonyzó dátumokkal és tervekkel. Csak azt ígérte, hogy a lépések előtt egy-egy héttel lesz majd tájékoztatás, hogy mindenki fel tudjon készülni (a britek nyitási stratégiája is tartalmaz hasonló elemet: ők minden nyitási fázis között öt hét szünetet tartanak, amely során négy hétig gyűjtik az adatokat, az ötödik héten pedig elemeznek és döntenek, hogy megléphető-e a következő fázis).

Összességében a kormányfő interjúja és az itthon várható oltottsági pálya arra utal, hogy

az iskolák április 19-i nyitása után május eleje körül 4-5 milliós átoltottságra alapozva jöhet egy újabb lazítási lépés (pl. éttermek, szállodák nyitása), majd május vége-június eleje felé 6-7 milliós átoltottság mellett a további nyitási lépések.

Az óvatos, elnyújtott nyitás tervéről egyébként már Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter is beszélt egy vasárnapi interjúban (május végi nyitást vázolt) és egy minapi Magyar Nemzet-cikk is utalt rá. Utóbbi konkrétan azt latolgatta, hogy az óvatos brit nyitási stratégiát itthonra adaptálva az üzletek korlátozás nélküli nyitása június 7-től lenne lehetséges, a belföldi nyaralásokat július 12-től engedhetnék, a járványügyi korlátozások teljes feloldása pedig augusztus 16-tól lenne lehetséges. Ez egyébként összhangban lenne azzal is, mint amit a kormányfő a szerda esti interjú legvégén mondott: egy éve februárban áradt belőlünk az optimizmus gazdasági és demográfiai értelemben is, és

ide kell visszatérnünk, ha nem is egy lépésben, de a nyár végére biztosan.

Amint a bevezetőben jeleztük: egyre inkább tisztul az oltási pálya és a belőle adódó nyitási lehetőségek, így egyre inkább az lesz a kérdés a nyitás tervezése kapcsán, hogy a különböző átoltottsági mérföldkövekhez milyen aktuális járványhelyzetben érkezünk meg, azaz a még nem beoltottak körében van-e még esély a járvány újbóli erősödésére.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György. Pécsi városrészlet egy virágzó mandulaág hátterében 2021. március 3-án.